Así se arruinó Carlos Latre: «No tenía ni para pagar el alquiler»

Carlos Latre es uno de los humoristas más emblemáticos de nuestro país. Sus imitaciones le han llevado a lo más alto de su carrera en numerosas ocasiones, pero lo cierto es que no todo ha sido un camino de color de rosa. Tal y como ha contado él mismo durante su visita al podcast A solas con… (presentado por Vicky Martín Berrocal), ha estado arruinado económicamente en dos ocasiones durante su larga trayectoria: «Hubo un momento que no tenía ni para pagar el alquiler o la cuota de la casa», ha confesado a la diseñadora.

Sin tapujos, Latre se ha sincerado y ha manifestado que todo ocurrió por tomar «malas decisiones» después de terminarse Crónicas Marcianas: «Fiché por la recién estrenada Cuatro y allí me plantean una sitcom en la que me firmaban tres temporadas», relataba. La trama entusiasmó tanto al actor que decidió asumir por adelantado muchos de sus gastos, invirtiendo una gran cantidad de dinero en su potencial: «Pagué todo el vestuario y los equipos para tres temporadas», contaba.

De repente, tras estrenarse, la organización de la cadena decidió cancelar el formato por los malos datos obtenidos, algo que supuso un duro golpe para todo su elenco, pero en especial para Latre, que había destinado parte de sus ahorros en el éxito de la misma, algo que le dejó completamente arruinado e incapacitado para poder hacer frente a los gastos vitales que tiene cualquier persona.

Lejos de hundirse, lo ocurrido le sirvió para aprender que «no podía depender de la televisión», por lo que decidió abrirse a otros caminos en los que, hasta ahora, no se había estrenado: «Cambié las dinámicas, empecé a hacer teatro y me empecé a vender como una marca», explicaba, señalando que a día de hoy lo recuerda como un punto de inflexión que le permitió salir a flote.

Carlos Latre y Vicky Martín Berrocal en el podcast ‘A solas con…’ (Foto: YouTube)

Tras el cambio, el valenciano comenzó a vivir un momento mucho más estable en el terreno laboral, pero lo cierto es que al poco tiempo se vio obligado a enfrentarse a desequilibrios fiscales que le supusieron otro gran varapalo económico, aunque distinto que el primero: «Ahí ya había otro punto de partida. Ya tenía diversificada mi carrera y no fue una ruina total», señalaba. No obstante, pese a no ser tan caótica como la primera ruina que vivió, también decidió llevar a cabo nuevas estrategias: «Desde entonces no tengo empresas grandes, tengo empresas unidireccionales que se cruzan unas con otras, si cae una no pasa nada. Fue un gran palo, pero ya tenía capacidad de reinventarme al día siguiente. Después de eso, volví a hacer una gira o un programa”, recordaba.

Su faceta más débil

Durante su charla con Vicky Martín Berrocal, Carlos Latre ha conseguido abrirse a corazón abierto de muchos aspectos de su vida. Además de confesar sus dos ruinas económicas, el actor también ha desvelado los complejos que siempre ha sufrido: «Es muy difícil ser uno mismo, la gente no se atreve y hay que luchar por eso», decía. Al mismo tiempo, se definía como un apersona «con muchos miedos e inseguridades»: «Mi peor enemigo soy yo, siempre me he hecho de menos», añadía, aunque resaltaba que poco a poco está superándolo.