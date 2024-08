Arranca la cuenta atrás para una de las bodas que más interés suscita de la temporada en la crónica social de nuestro país. Este próximo viernes, 16 de agosto, el periodista Antonio Rossi y Hugo Fuertes celebrarán su enlace matrimonial después de cerca de cuatro años juntos. Desde el momento en que se conocieron, Rossi y Hugo han sido prácticamente inseparables, y hoy en día ninguno de los dos se imagina estar lejos del otro. De ahí que hayan tomado la firme decisión de unir sus destinos.

Fue en mayo de 2023, concretamente, cuando la pareja anunció a su círculo más cercano que se casaban y, en agosto del mismo año, cuando en el sofá en el que el reputado periodista se sienta cada mañana en Vamos a ver -entonces todavía El Programa de Ana Rosa-, Rossi contó la feliz noticia a todos sus compañeros en plató y, por ende, a los espectadores. «Me caso el año que viene y estoy muy feliz y contento. Está organizado desde hace tres meses y los invitados ya lo saben… Lo tenemos todo, hasta el Dj. Es una buena noticia y hay que tratarla con total naturalidad. Ha salido en todos los sitios y quiero darles las gracias a todos los compañeros», expresó, sin ahondar en demasiados detalles.

Sea como fuere, lo cierto es que aunque en estos últimos meses, Antonio Rossi y Hugo Fuertes se han encargado personalmente de compartir con sus seguidores en redes -suman más de cien mil seguidores sólo en Instagram-, algunos de los preparativos de la boda, LOOK conoce muchos otros todavía sin desvelar. La ceremonia tendrá lugar en una de las fincas del Grupo Mónico, un referente en el sector nupcial que han elegido ya otros rostros conocidos como María García de Jaime y Tomás Páramo para sus celebraciones. No contará con la figura de los padrinos, aunque sí habrá testigos, y los novios no se intercambiarán las alianzas tradicionales de matrimonio, dejando de lado las tradiciones.

Con 240 invitados y de tipo cóctel

La de Antonio Rossi y Hugo Fuertes será una boda tipo cóctel que reunirá a 240 invitados, entre los que se espera a la élite televisiva, en especial, de Telecinco. Los novios ofrecerán más de una decena de aperitivos, entre calientes y fríos. Destacan aquí el jamón de bellota 100% ibérico de Chacinas de Salamanca, el arroz y fideúa, los quesos, el pescaíto frito y hasta una propuesta asiática. Asimismo, habrá un puesto de ostras in situ directas de El Puertito, un lugar donde se reúnen los amantes de las ostras y el buen ambiente en Madrid, con una decoración inspirada en las casetas de los ostricultores de Cap Ferret (Francia); y otro de bebidas y cócteles en el que no faltará el toque andaluz con la manzanilla Pastora Pasada en Rama.

Por lo que respecta a los postres, además de los propios del menú ofertados por De Mónico, el futuro matrimonio ha encargado una tarta de diseño rectangular a la que consideran que es una de las mejores pastelería de Madrid: Rousquillas Bakery.

Trajes hechos a medida y una decoración de ensueño

Antonio Rossi y Hugo Fuertes han confiado en la misma sastrería para su gran día. Se trata de Mansolutely, fundada por el madrileño Álvaro Torres hace más de ocho años con el objetivo de reenamorar a los jóvenes en el vestir a medida. «No fabricamos uniformes, creamos prendas únicas que muestren quien eres tú dentro de tu traje. La elaboración de productos a medida, que se adapten a ti como si de una segunda piel se tratase. No hay un producto igual a otro, son como tu huella dactilar, única e irrepetible», explica el creador.

Por el momento, no conocemos demasiados detalles acerca de cómo serán los trajes que luzcan los novios, aunque sí sabemos que en los pies, ambos lucirán zapatos de Glent. Una combinación perfecta que de bien seguro encajará a la perfección con la decoración del lugar. En especial, con las flores. Rossi y Fuertes han encargado la decoración floral de su boda a Mercedes de Rada – Studio Floral, experta en arreglos florales para este tipo de eventos y centros de mesa en Madrid.

La gran sorpresa de la boda: los regalos de los novios

Hugo Fuertes le regalará un baile a Antonio Rossi, dado que nunca le habría visto bailar en público. Según ha podido saber LOOK, el ex bailarín llevaría meses preparándose para esta coreografía con varias de sus ex compañeras de profesión también invitadas al enlace que, para su sorpresa -y ahí está el regalo del periodista a su futuro marido-, estará ambientada por un grupo de diez mariachis. Hugo Fuertes, cabe destacar en este sentido, es un gran admirador de México y de su cultura.

Además, para poner el broche de oro a esta actuación, Antonio Rossi le ha confiado a la diva flamenca Mercedes Durán, con quien coincidió durante su etapa de colaborador en ¡Qué tiempo tan feliz!, la tarea de cantar la canción que Fuertes ha escogido para bailar y que, a su vez, interpreatarán los los músicos ya citados.