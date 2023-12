El príncipe de Brunéi, Ana Guerra, Antonio Rossi y otras bodas que se celebrarán en 2024

2024 estará cargado de acontecimientos importantes para los seguidores de la crónica social. La pareja de artistas Víctor Elías y Ana Guerra han anunciado su boda y ya se ha convertido en el tema del momento, pero no son los únicos que pasarán por el altar el próximo año. El enlace matrimonial de Víctor Elías ha generado mucho interés debido a la relación familiar que el actor mantiene con la Reina Letizia. Tanto es así que le ha invitado a formar parte de este día, pero todavía no ha trascendido si la soberana ha aceptado la propuesta.

La madre de Víctor Elías es prima hermana de Jesús Ortiz, el padre de doña Letizia. Es decir, nuestra reina es prima segunda del protagonista de Los Serrano. Haciendo honor a la prudencia que siempre le ha caracterizado, Ana Guerra no ha tardado en desvincularse de este asunto asegurando que todavía no tiene el placer de conocer a la monarca. «Un día pinché a Víctor, pero él no tiene sangre azul», comentó cuando le preguntaron al respecto intentando desviar la atención.

El periodista Antonio Rossi se casa con su novio modelo

Antonio Rossi posando / GTRES

Antonio Rossi mantiene una relación sentimental con Hugo Fuertes, un exbailarín que ahora triunfa en las redes sociales gracias a su faceta de influencer. El presentador confirmó la noticia el pasado 9 de agosto de 2022. No tiene por costumbre hablar de su vida privada, pero hizo una excepción porque está atravesando un momento mágico y ha querido compartirlo con su querido público.

Antonio habló de su relación con Hugo durante una entrevista para Diez Minutos. «Se puede decir que con 42 años me he enamorado por primera vez. Nunca lo pensé, ni me lo planteé, pero de repente la vida te da una ‘guantá’ y surge. Nunca me había pasado ni pensaba que me iba a pasar», comentó cuando le preguntaron por su futuro marido.

Patricia Montero se dará el ‘sí, quiero’ con Álex Adrover

Patricia Montero posando con su pareja / GTRES

Álex Adrover y Patricia Montero se conocieron en 2007 mientras trabajaban juntos en ‘Yo soy Bea’. El amor no tardó en llegar y se comprometieron en 2017, pero han tenido que retrasar la boda en tres ocasiones. «Tuvimos mucha suerte, el agua estaba cristalina, con mucha visibilidad. Una inmersión muy bonita y tranquila, hasta que algo llamó la atención de todos: una cajita de madera, que parecía un pequeño tesoro, apoyada en el fondo, a unos 5 metro», escribió la actriz en Instagram para anunciar su nueva fecha de boda.

¿José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo?

José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo / GTRES

El diario La Razón plantea la posibilidad de que José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo estén pensando en formalizar su relación en 2024. Ella tiene 26 años, está emparentada con la familia real por parte de su madre y trabaja como analista en una empresa de inversión inmobiliaria. Conoció al político a principios de 2023 y desde el primer momento demostraron tener una complicidad especial. Se han dejado ver juntos en numerosas ocasiones y por eso hay tantos rumores sobre su boda.

El príncipe de Brunéi, soltero de oro entre los royals

Abdul Mateen es toda una estrella y durante mucho tiempo ha sido considerado un soltero de oro entre los royals, pero considera que ha llegado el momento de asentar la cabeza y en 2024 formalizará su relación con Anisha Isa Kalebic, una aristócrata poco conocida. Él tiene 32 años, es el cuarto de los hijos del sultán de Brunéi y acumula más de dos millones de seguidores en sus redes sociales. Cada vez tiene más peso mediático y esa es la razón por la que su enlace matrimonial será todo un éxito