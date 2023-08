Nuevas amistades VIP y más protagonista: el gran cambio de Antonela Roccuzzo en Miami

Una nueva Antonela Roccuzzo parece estar emergiendo poco a poco. Hace algunas semanas que tanto ella como Leo Messi ponían rumbo a Miami con el objetivo de empezar su nueva vida en Estados Unidos. El fichaje del astro del balón por el club más importante de la ciudad (Inter) ha significado que la familia estrene nuevo destino, después de la larga aventura en Barcelona y de la efímera en París. A juzgar por lo que estamos viendo, la adaptación al territorio norteamericano está siendo todo un éxito.

No descubrimos ningún secreto a estas alturas cuando afirmamos que Messi y Antonela nunca fueron felices en la ciudad del amor. La mejor prueba de esa falta de aclimatación es que apenas hicieron planes, más allá de alguna cena romántica en restaurantes de élite con vistas de lujo a la mismísima Torre Eiffel. Esta situación ha dado un giro de 180 grados con su llegada a Miami.

El aterrizaje y la adaptación no ha podido ser más rápida. Leo Messi y Antonela Roccuzzo ya se han entremezclado con las estrellas más VIP del lugar. Ambos disfrutaron de una agradable cena en Gekko, uno de los restaurantes más caros y exclusivos de Miami, propiedad del artista musical Bad Bunny y el restaurador David Grutman.

Compartir mesa con David y Victoria Beckham es algo que no está al alcance de cualquiera, pero el mediático matrimonio se ha convertido en uno de sus mejores apoyos. La sintonía entre ambos fue brutal durante una cena en la que también estuvo el español Sergio Busquets. Hay que recordar que el centrocampista catalán ha fichado este verano también por el Inter de Miami y que es uno de los grandes amigos de Messi después de que coincidieran durante casi dos décadas en el FC Barcelona.

Esto ha permitido que veamos un radical cambio de actitud de Antonela Roccuzo. Donde antes no buscaba ser el centro de atención, ahora no le importa serlo. Buena prueba de ello es que para la cena de gala eligió un look muy llamativo, minivestido color rosa Barbie, con el que realzaba su impresionante figura. Todo lo contrario que una Victoria Beckham que apostó por su estilo sobrio y sin grandes estridencias. ¿Se convertirán mejores amigas?

Esta versión más atrevida de Antonela Roccuzzo viene a constatar cómo están siendo las primeras semanas del matrimonio en su nuevo hogar. En lo deportivo, Messi ha caído de pie ya que en sus primeros minutos con su club logró anotar un espectacular gol de libre directo que se coló por la escuadra. En las gradas, además de su mujer, vibraron con este partido, David Beckham (accionista mayoritario del Inter Miami), Kim Kardashian con su hija, Serena Williams, Marc Anthony, Gloria y Emilio Estefan, LeBron James o Tom Brady, el ex de Gisele Bündchen. La flor y nata del mundo celeb da la bienvenida a Messi y Antonela.