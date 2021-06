Anna Castillo da la guía definitiva para comer por Madrid

Además de una de las actrices mejor valoradas de la escena nacional, Anna Castillo se ha convertido por unos días en blogger gastronómica. La intérprete ha decidido reunir sus restaurantes favoritos de Madrid. Y lo ha hecho a través de ‘stories’ destacadas de Instagram hasta formar una práctica guía. ¿Te animas a conocer sus sitios predilectos? ¡Pues saca papel y boli!

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Anna Castillo (@nanitita)

Antes de nada hay que destacar que Anna Castillo nació en Barcelona pero que es una completa enamorada de la capital española. Se afincó aquí hace unos años y desde hace otros tantos comparte un coqueto piso con su novia, la también actriz Greta Fernández, en el distrito Centro. Le encanta perderse por el corazón de Madrid y es así como logró descubrir algunos de los restaurantes que recomienda. Japonés, italiano, mediterráneo y con alma castiza. La actriz ha intentado abarcar varios tipos de comida.

El primer grupo de stories se ubican en la zona de Conde Duque. Ahí ha elegido varios sitios, entre los que destacan dos. El primero de ello es uno de esos establecimientos no demasiado grandes que concentran toda la esencia de su país de origen. Se llama ‘Meno Male’ y es el italiano favorito de Anna Castillo. «Sencillo y agradable en la C/ San Bernardo. Siempre he ido a medio día porque hacen menú y siempre está rico. Tienen horno de leña y las pizzas son finas. La carbonara está deliciosa y todas las pastas en general», apunta la intérprete de ‘La Llamada’.

Otra de las zonas que suele frecuentar mucho es Malasaña, corazón del Madrid más nocturno y jovial. Allí ha encontrado ‘Gumbo’, un lugar que le chifla. ¿El motivo? «Es cocina de New Orleans y el local tiene un ambiente diferente». Como platos a pedir, recomienda el bonito ennegrecido y las sopas que ponen invierno. Apuntamos.

De Malasaña nos trasladamos al distrito de Chueca. Los expertos ‘foodies’ coinciden en que allí están algunos de los mejores chefs de la capital. Uno de sus lugares favoritos es muy conocido: ‘Yakitoro’. Se trata de la propuesta oriental de Alberto Chicote. Si hay algo que le enamora es que «tiene una cubitera en medio de la mesa para que las bebidas estén siempre fresquitas». Anna Castillo resalta también que tienen «cerves asiáticas muy ricas y la carta es que te mueres». Además, considera que tiene buen precio.

Por último, la actriz española nos lleva hasta La Latina. Allí ha descubierto ‘La Daniela’. Se trata de un sitio donde brillan haciendo cocido, el plato más típico de la gastronomía madrileña. Es cierto que en Madrid hay muchos que lo preparen, pero ninguno como ese y es que, en su opinión, «me quedo con La Daniela’ por la sopa y porque el cocido tiene todos los ingredientes».

¡Espera! No te vayas. Porque Anna Castillo nos sigue recomendando algún que otro restaurante…