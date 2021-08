Angelina Jolie colapsa la Red: esto es lo que ha sucedido

Ha ocurrido lo inimaginable. Angelina Jolie, que no tienen ningún tipo de red social se ha abierto su propio perfil de Instagram. Es por eso por lo que se ha formado un gran revuelo en la Red. Ya ocurrió el 15 de octubre de 2019 cuando Jennifer Aniston hizo lo mismo que acaba de hacer la intérprete de ‘Maléfica’. Por aquel entonces, la protagonista de ‘Friends’ también desató la locura de los internautas. El objetivo de la ex de Brad Pitt no es otro que el de continuar visibilizando los derechos humanos y de las mujeres, tomando como ejemplo lo que está sucediendo en los últimos días en Afganistán con la victoria de los talibanes.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Angelina Jolie (@angelinajolie)

La actriz ha compartido tres fotografías a las que ha titulado: “Una carta de una chica afgana”. Angelina ha publicado una imagen del texto original y otra de tres chicas vestidas con un burka -vestimenta de ropa que cubre el cuerpo de la mujer islámica de la cabeza a los pies-. «Esta es una carta que me envió una adolescente en Afganistán. En este momento, el pueblo de Afganistán está perdiendo la capacidad de comunicarse en las redes sociales y de expresarse libremente. Así que vine a Instagram para compartir sus historias y las voces de quienes en todo el mundo luchan por sus derechos humanos básicos”, ha escrito Jolie muy reivindicativa.

La autora de la carta, ha expresado la desesperación con la que vivía junto al resto de su familia y mujeres del país, pues la situación es “insostenible”, ya que pierden todos sus derechos. Angelina Jolie ha querido dejar clara su postura y, ha asegurado que es intolerable que veinte años después los afganos pierdan su libertad y se vean obligados a huir de su hogar. «Es repugnante ver cómo los afganos se ven desplazados una vez más por el miedo y la incertidumbre que se han apoderado de su país. Gastar tanto tiempo y dinero, derramar sangre y perder vidas para llegar a esto, es un fracaso casi imposible de entender. Ver durante décadas cómo los refugiados afganos -algunas de las personas más capaces del mundo- son tratados como una carga es también enfermizo. Saber que si tuvieran las herramientas y el respeto, cuánto harían por sí mismos. Y conocer a tantas mujeres y niñas que no sólo querían una educación, sino que luchaban por ella», ha explicado haciendo gala de su sinceridad.

“Al igual que otros están comprometidos, yo no me apartaré”, ha indicado la intérprete. Después, ha añadido que seguirá luchando y buscando la manera para ayudar a todos aquellos afectados por la situación. “Espero que os unáis a mí”, ha terminado diciendo la estrella de Hollywood. Es tal la repercusión que ha tenido la publicación de Angelina, que en tan solo unas horas ha alcanzado más de 170.000 ‘likes’ y más de 12.000 comentarios.