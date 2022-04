Planeta Calleja estrena temporada después de un largo parón. El famoso programa que lleva a los celebrities a vivir una aventura extrema en mitad de la naturaleza ha contado con la presencia de Silvia Abril y Toni Acosta, que han viajado hasta las Maldivas para comenzar su aventura por el Océano Índico. Allí, además de bucear junto a decenas de tiburones, han contado todo tipo de anécdotas, dando así a conocer una parte de su vida desconocida por completo.

Uno de los momentazos del viaje lo ha protagonizado Silvia Abril que, con su habitual humor, ha relatado una anécdota que involucra no solo a Andreu Buenafuente, sino a Salvador Illa también. Después de que la humorista ha explicado la vergüenza ajena que, en ocasiones, le gusta hacer pasar a su marido, ha comenzado a relatar una de las experiencias más vergonzosas que vivió hace unos meses junto al que fuera, por aquel entonces, ministro de Sanidad. “Tenemos una anécdota con el ministro Illa”, ha explicado, subrayando que cada vez que ella y su marido viajan en avión, esta le hace ponerse nervioso porque así “activa su circulación”.

La pareja se preparaba para volar cuando la humorista decidió cambiarse a una fila que estuviera libre “para estar más ancha”. Minutos después de escoger sus nuevos asientos, Salvador Illa se acercó al lugar donde estaban y le indicó a Silvia que aquellos asientos no le correspondían: “Señorita, es que yo me siento aquí”. La humorista, que se negaba a abandonar su sitio, le invitó a sentarse en su asiento mientras ella se movía al de al lado. Pero su plan no funcionó, pues el entonces ministro le comentó que los otros dos asientos que tenía al lado también estaban ocupados. Una situación que Andreu Buenafuente vivió con vergüenza ajena, queriendo gritar en todo momento “tierra trágame”.

Aprovechando el divertido relato de la humorista, le ha preguntado cómo es su marido, más allá de lo que los espectadores conocen de él. “Andreu es un hombre del Renacimiento… Es tan creativo y tiene tantas facetas interiores: la escritura, la pintura, crear programas… Yo le lio la agenda y le complico la vida”, ha confesado la protagonista del espacio televisivo. Siguiendo el hilo de la conversación, la actriz se ha sincerado y, confesando que ella es más caótica que él, ha explicado las diferencias que ambos tienen. “Él en casa es feliz con su mundo y su familia. Él siempre quiere estar en casa y yo siempre genero proyectos fuera de casa”, ha comunicado. Sin embargo, a pesar de los pesares, ambos sienten admiración por el otro y comparten muchas más cosas de las que les separan, como el humor.

La pareja se conoció en 2006, en un programa que Andreu dirigía en Antena3 y que llevaba por título su propio apellido. El amor no tardó en surgir y, visto y no visto, se convirtieron en una de las parejas más aclamadas del mundo del espectáculo. “Se acercó a mi mesa, en directo en el programa, disfrazada, se levantó la falda y en realidad me miró con cara de Silvia, no de Niña de Shrek. Nadie se dio cuenta, pero yo sí”, relató en una ocasión el cómico sobre cómo fue su flechazo. Desde entonces, su relación fue viento en popa, hasta hoy, donde ambos siguen tan enamorados como siempre y comparten una hija en común, la pequeña Joana.