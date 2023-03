Las redes sociales son un arma de doble filo. No todo lo que se muestra en ellas es la más absoluta realidad y si no que se lo digan a Anabel Pantoja. La influencer se encuentra en pleno duelo tras su ruptura con Yulen Pereira, a quien conoció durante su paso por Supervivientes 2022. Una historia de amor que, finalmente, ha tenido fecha de caducidad.

En febrero, Anabel se fue de gira a Estados Unidos con su tía, Isabel Pantoja. Sin embargo, tras unas semanas al otro lado del charco su relación con el esgrimista no atravesaba su mejor momento. Al aterrizar todo lo que había construido con él se esfumó de un plumazo. La prima de Kiko Rivera volvía a estar soltera.

Desde entonces, Anabel había optado una actitud positiva frente a la vida pese al duro momento por el que estaba pasando, el duelo por la ruptura. A través de su perfil ha querido mostrar la cara b por la que está pasando en estos momentos.

Mediante un post, en el que ha publicado dos fotografías en las que aparece llorando, Anabel se abre en canal. «Hoy tuve básicamente, en día en el que vas a trabajar, tienes que arreglarte, maquillarte, grabar y por supuesto dar lo mejor de ti. Efectivamente, hay momentos o días en los que por mucho que pongas todo eso de ti, tu cuerpo lo suelta por algún lado. Todo lo que llevo dentro no quiero dramatizar, son Mis cosas, Mis problemas, como le puede pasar a la mayoría de personas», ha comenzado diciendo.

Anabel ha hecho hincapié en que «cuando decides callar, seguir adelante, intentar incluso disfrutar y por supuesto seguir,vivir sin tener que tener que justificarte, explicarte, dar razones o responder a las preguntas que te hacen por la calle, llega a ser una puñetera pesadilla».

No ha querido dejar pasar la ocasión para expresar lo que piensa de toda esta situación que la ha colocado en primera plana mediática. «Me siento como una absoluta delincuente. He tenido y sigo soportando a día de hoy que se me juzgue tanto en redes como en programas, lo mala hija que soy, que si no trabajo o a que me dedico, cuando llevo 15 años sin parar, si he sido mala esposa, por querer ser feliz y no hacer daño, si voy exigiendo o siendo borde por querer respeto en un funeral de mi padre, donde curiosamente la Guardia Civil iba a buscarme, otra locura de la que se me acusó y nadie me pidió perdón», ha confesado, para después hablar sobre su situación civil.

«Si estoy soltera, y sigo viviendo es que tengo que estar con el primero que cuenten o digan, pero por cojones, cuando ahora que lo pienso, estoy en mi puñetero derecho», ha proseguido.

Para finalizar, Anabel Pantoja ha dicho que «en resumidas cuentas, no hablo, no acuso, no cobro, no daño, no comento nada de nadie.

Puede ser que dé un paso, vaya a trabajar, me tome una cerveza, me dé un abrazo, salga de fiesta, haga deporte, me dé un beso, vaya a los carnavales con amigos , suba una puñetera canción a Instagram me vaya de viaje y, ¿no sea una puñetera tragedia? ¿Qué sea hago normal? ¿Transparente?

El nudo en el estómago y en la garganta de la impotencia no se llama ansiedad, se llama, quiero vivir sin ser juzgada». Con estas palabras la que fuera colaboradora de Sálvame se ha abierto en canal para hablar de su actual situación y ha dejado claro, que no es oro todo lo que reluce.