Anabel Pantoja da su opinión más sincera sobre la guerra de influencers de la Feria de Abril

La Feria de Abril es uno de los eventos más importantes de la temporada y este año se ha visto empañada por un debate importante. ¿Beneficia o perjudica que haya tantos influencers que se desplazan hasta Sevilla para disfrutar de la fiesta? Violeta Mangriñán, Adara Molinero y otras creadoras de contenido que no tienen nada que ver con Andalucía han viajado hasta la capital hispalense dispuestas a disfrutar de una jornada memorable. La cuestión es que algunos andaluces creen que este gesto sobra, pues únicamente está motivado por intereses mediáticos y ensucia la tradición.

Anabel Pantoja ha usado sus redes sociales para dar su opinión más sincera. Hay que recordar que la ex colaboradora de Telecinco puede hablar con conocimiento de causa, pues ella es andaluza y trabaja en el mundo digital. «Estoy enganchadísima al mundo Feria, al mundo pescaíto… Todos mis amigos en el Real. No entiendo el debate ni por qué la gente se enfada», ha empezado diciendo.

Adara Molinero en la Feria de Abril. (Foto: Gtres)

Anabel vive en Canarias desde que formalizó su relación con Omar Sánchez, su ex marido. Sin embargo, no ha dudado en poner rumbo a su Sevilla natal para saborear la Feria de Abril junto a su entorno. «No entiendo por qué la gente se enfada. Todos los sevillanos diciendo: es que la gente de fuera, es que, ¿qué pintan? Tío, si van influencers, modelos, artistas… a mí me parece fenomenal que vayan. Me siento súper orgullosa como sevillana de que la Feria sea mundial, ¡que venga gente de todo el mundo, de todos los lugares y que la enseñen en sus redes!», ha declarado al respecto.

Marina García inicia la polémica

Una de las influencers que ha originado el acalorado debate es Marina García. Esta modelo saltó a la fama a raíz de su paso por La isla de las tentaciones, concurso que terminó rompiendo su relación sentimental. No obstante, le sirvió para ganar popularidad y en estos momentos es una creadora de contenido muy destacada.

Marina García en la Feria de Abril. (Foto: Instagram)

Marina ha usado su cuenta de Instagram para poner de manifiesto su descontento. No entiende que ciertas personas viajen a Sevilla para hacerse una foto en la Feria de Abril, pues detrás de esta tradición hay una historia importante. «La gente se coloca trajes de flamenca sin sentir lo más mínimo y hagan trends bailando», ha declarado.

No todo el mundo piensa lo mismo, como por ejemplo Raquel Revuelta. Ella es partidaria de que «la Feria está para divertirse y no hay nada de malo en que la gente de fuera quiera disfrutar». Su postura es la misma que ha adoptado Anabel Pantoja. La cuestión es que siempre hay voces críticas, como por ejemplo la de Rocío Osorno. A sus 37 años, se ha convertido en una institución en Sevilla, pero quiere ser sincera y ha opinado: «Creo que el traje de flamenca es puro postureo, queda de maravilla y favorece una barbaridad».

El momento que vivió María Pombo

María Pombo en la Feria de Abril. (Foto: Instagram)

El tiktoker Pedro Jota ha puesto encima de la mesa un complicado episodio que vivió María Pombo en la Feria de Abril. «Tenía pensado quedarse 4 o 5 días en Sevilla pero el primer día se dio cuenta de que era insostenible», empieza diciendo. «Es un apersona que cada vez es más famosa, que cada vez más gente le para para hacerse fotos, que más gente la reclama».

Siguiendo la información de la citada fuente, en 2019 vivió una situación incómoda. «Le tiraban del brazo. De repente se montó ahí una marabunta bastante importante de gente. Se dio cuenta de que ya no iba a poder disfrutar de la Feria de Abril». A pesar de este testimonio, hay que recalcar que este evento se desarrolla desde la más absoluta calma, la gente es respetuosa y prima el buen ambiente.