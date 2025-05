Anabel Pantoja muestra imágenes inéditas del parto de su hija y manda un emotivo mensaje

El 23 de noviembre de 2024, Anabel Pantoja dio a luz a Alma, su primera hija. La bebé es fruto de su relación con el fisioterapeuta cordobés David Rodríguez, quien siempre se ha mantenido al margen de la crónica social. A pesar de sus esfuerzos por no llamar la atención, la pareja se ha convertido en noticia en numerosas ocasiones porque su primogénita estuvo ingresada en el Hospital Materno Infantil de Canarias. Ahora que todo está resuelto, Anabel ha compartido unas imágenes inéditas de su parto y ha aprovechado para mandar un mensaje importante.

Tanto Anabel Pantoja como su novio han sido señalados. Les han investigado para descubrir el motivo por el que la pequeña Alma necesitó ayuda médica. La sobrina de Isabel Pantoja ha demostrado que es una madre estupenda. Desde el minuto cero ha estado implicada en su hija, prueba de ello es el vídeo que ha compartido en su cuenta de Instagram, donde acumula dos millones de seguidores.

«Creé una vida y naciste tú mi ALMA. Para siempre tú y yo. Felicidades a todas las madres de este mundo por luchar por sus hijos», ha escrito. Lo cierto es que Anabel Pantoja se ha esforzado mucho por sacar su situación adelante. De un momento a otro empezó a recibir críticas, se sintió señalada y fuentes cercanas aseguran que ha recurrido a la justicia. No consentirá que todo lo que se dijo en su contra caiga en saco roto, especialmente porque es una cuestión muy delicada.

La prima de Chabelita siempre se ha mostrado natural con sus fans, de hecho esa es una de las claves de su éxito. No publica imágenes donde se aprecie el rostro de su hija, pero sí comparte ciertas cosas para que sus admiradores puedan comprobar que la pequeña está pletórica.

El mensaje de Anabel Pantoja

Gracias a las imágenes que ha compartido, podemos ver que Anabel Pantoja vivió su parto acompañada de David Rodríguez. El fisioterapeuta no se separó de ella en ningún momento. Hay que recordar que tiene su vida en Córdoba, ciudad donde desarrolla su actividad profesional. Sin embargo, el joven se desplazó a Canarias para arropar a su novia y ser testigo del momento más importante de su vida.

Anabel también disfrutó de la compañía de su madre, Mercedes Bernal. Ella está asentada en Sevilla, pero hizo lo mismo que David: pidió permiso en su trabajo y se marchó a las islas durante un temporada.

Después de enseñarles a sus seguidores unas imágenes que demuestran cómo vivió la familia el nacimiento de Alma, la influencer le ha mandado un mensaje: «Gracias por dejarme ser tu madre». También ha dicho: «Lo pasé mal, pero sentí que seríamos una para el resto de nuestras vidas».

Los problemas de la familia Pantoja

En un primer momento se llegó a pensar que el bebé de Anabel Pantoja iba a unir a la parte mediática de su clan, pero no ha sido así. Isabel Pantoja sigue sin hablarse con sus hijos, Kiko y Chabelita. Estos dos últimos también tienen problemas entre ellos y llevan tiempo sin saber nada el uno del otro. Anabel ha intentado que se reconcilien, pero no lo ha conseguido y ya no puede hacer nada más.

Durante el tiempo que Alma estuvo en el hospital, tanto Isabel como sus hijos se desplazaron hasta allí para hacer compañía a Anabel, pero la tonadillera se negó a coincidir con Kiko o con Isa. Es decir, todo hace pensar que ninguno de ellos le ha mandado un mensaje para celebrar el Día de la Madre.