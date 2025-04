Anabel Pantoja, intervenida por una complicación surgida del parto: "Podría haber sido peor"

Anabel Pantoja emitió a última hora del pasado 22 de abril un comunicado desde la cama de una clínica en la que tuvo que ser pasar por quirófano. El motivo por el que la creadora de contenidos lo contó a sus millones de seguidores fue para alertar sobre la situación por la que ha sido operada y, además, para mandarles un tranquilizador mensaje.

La razón por la que Anabel Pantoja ha pasado por quirófano

Si por algo se caracteriza Anabel Pantoja es por ser todo un libro abierto a la hora de hablar sobre su vida privada. El secreto del triunfo de la creadora de contenidos en redes sociales, como ella misma ha contado en varias ocasiones, es la su naturalidad frente a la pantalla del móvil, donde está en contacto con las personas que día a día siguen su vida o su rutina en Canarias, donde vive junto a su pareja, David Rodríguez, y junto a su hija Alma.

Anabel Pantoja, ya desde su casa, contó el motivo por el que tuvo que pasar por quirófano tras el parto de su hija Alma. (FOTO: REDES SOCIALES)

Es por ello que en esta ocasión no ha sido menos y el pasado 22 de abril contó que la habían intervenido «quirúrgicamente». «Llevo desde las 10 de la mañana fuera de casa. Hemos tenido un día brutal, pero todo ha sido para mejorar. He acabado quirúrgicamente intervenida», comenzó diciendo.

A través de sus historias temporales de Instagram, la sobrina de Isabel Pantoja ha relatado que todo viene del día que dio a luz a Alma, su hija. «Me quité estos pendientes, porque evidentemente me los tenía que quitar y se me olvidó ponérmelos. A los dos días tenía los agujeros cerrados». Tras varios días sin agujeros, según ha contado la prima de Kiko Rivera, se le formaron unos bultos en las orejas que «no duelen, pero molestan». Además, «pensó que eran granos infectados, etc.».

Anabel Pantoja ha compartido también algunas imágenes de la operación, así como el resultado final. (FOTOS: REDES SOCIALES)

Una vez pasada la tempestad del ingreso de su hija Alma, que estuvo durante más de dos semanas en el Hospital Materno Infantil de Canarias debido a una crisis, Pantoja decidió acudir a un ambulatorio: «En un ambulatorio no me lo hacían y he tenido que buscar un médico estético para que después quede bien. Cuando el médico me ha visto me ha dicho que se llama quiste de inclusión térmica. Con mis palabras, quiste de tu propia piel».

Para finalizar, la ex colaboradora de TardeAR ha compartido el resultado de la intervención tras recibir unos puntos y, además, ha querido agradecer el trato al equipo sanitario que estuvo en la operación, ya que ella llegó muy nerviosa a quirófano: «Lo han hecho estupendamente… Si lo hubiéramos dejado más, la cosa hubiera pintado mal. Estoy bien. Me han tratado genial, hasta he llorado en el quirófano y la enfermera me ha cogido la mano».