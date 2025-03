Anabel Pantoja ha estallado en redes sociales. La sobrina de Isabel Pantoja ha compartido en su perfil social el mal momento mediático que está atravesando. La creadora de contenidos ahora es noticia debido a su reciente mudanza en Madrid. Tras varios meses alejada de la capital española debido a su maternidad, la ex colaboradora televisiva decidió hace unos días que era el momento de recoger sus enseres y muebles del piso que tenía alquilado durante su etapa en la pequeña pantalla en el barrio de Delicias.

Al ser un personaje público, es habitual que Pantoja tenga un seguimiento sobre su vida personal. Sin embargo, ella misma siempre ha expuesto que sobre su intimidad no hay límites. Es por ello que, tras la presencia de la prensa durante su traslado definitivo, ha explotado en su cuenta de Instagram, donde actualmente acumula dos millones de seguidores.

El comunicado íntegro de Anabel Pantoja

Anabel Pantoja en el aeropuerto. (Foto: Gtres)

«Qué pena y que borde soy con la prensa. Lo que no se muestra en los programas de televisión es que llevan toda la mañana grabando el interior del camión con todas mis pertenencias, a personas anónimas que vinieron a ayudarme en el balcón limpiando…», ha comenzado diciendo.

Hace unas horas, en sus historias temporales, Pantoja compartió una serie de stories en las que mencionó a la empresa de mudanza en varias ocasiones. Un gesto que dio que pensar que se trataba de una campaña publicitaria y que ha zanjado: «En mis redes sociales saco lo que me apetece a mí y no lo que decidan las cámaras. Siento si soy simpática y agradable con esta empresa maravillosa, la cual no me ha pagado. Lo siento por la prensa que está en la puerta. Pero si me respetan, yo respeto».

Anabel Pantoja en el interior de un coche. (Foto: Gtres)

Además de desmentir que no ha recibido una compensación económica por la colaboración, Pantoja ha querido visibilizar con este comunicado cómo es el seguimiento mediático con el que convive en su día a día: «Lo que nunca se ve de los seguimientos de la calle son cómo abordan. Les da absolutamente igual que estés teniendo una conversación con alguien, saliendo del supermercado con la compra o hablando por teléfono. Todo lo graban (aunque luego no se emita). Las cámaras tienen imágenes de mi familia, casa, matrículas… De absolutamente todo».

En estas líneas, también ha querido aclarar que «no toda la prensa de la calle es así» y que también hay «gente que se ciñe a su trabajo a trabajar». Además, ha subrayado que como cualquier colaborador televisivo, también tiene el «derecho» de hablar de su noticia: «Pero yo y todos los testigos que había allí lo vieron (refiriéndose a su mudanza). Así que los comportamientos de las personas tienen todos un por qué». Finalmente, ha comentado que debido a su distante actitud con las cámaras, le parecen injustos los comentarios que recibe: «Es muy fácil decirme que soy una prepotente o borde o que con ellos no hablo porque no cobro».