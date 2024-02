Ana Rosa Quintana desvela lo que haría si sus hijos le pidieran que dejara la televisión

Ana Rosa Quintana continúa haciendo gala de su sinceridad y espontaneidad en las tardes de Telecinco. Aunque siempre ha preferido mantener bajo los hilos más herméticos su faceta privada, la veterana periodista se ha lanzado a realizar diferentes confesiones personales que no han pasado desapercibidas para ninguno de los telespectadores. Siendo la última la revelada el pasado martes.

La presentadora entrevistó a una soldado transexual y, en medio de la conversación, se interesó por saber como había comunicado su cambio de género a su hija. Este respondió con total naturalidad pero, para intentar que Ana Rosa se pusiera en su lugar, le preguntó sobre como actuaría si alguno de sus hijos le pidieran dejar la televisión, la profesión a la que se ha dedicado durante más de la mitad de su trayectoria.

Ana Rosa Quintana en ‘TardeAR’/ Mediaset

«Les explicaría que cada persona es libre de elegir y que yo ya he elegido. Ellos también podrán elegir lo que quieren ser», explicaba, dejando entrever que la libertad es un aspecto que siempre ha tenido en cuenta a la hora de educar a sus hijos. Al mismo tiempo, también dejaba claro que no dejaría la pequeña pantalla porque sus hijos lo desearan, algo que también pone de manifiesto la gran vocación que siente Quintana por el periodismo y la comunicación.

Al finalizar la entrevista, la soldado hacía hincapié de nuevo en su maternidad y le preguntaba sobre la posibilidad de volver a ser madre, a lo que Ana Rosa respondía tajante que le gustaría pero que es consciente de la edad que tiene: «Ya tendría que ir a Lourdes», decía entre risas, haciendo referencia al milagro que sería que se quedara embarazada de nuevo.

Las otras veces que ha hablado de su faceta como madre

No es la primera vez que Ana Rosa Quintana menciona a sus hijos en un plató de televisión. El pasado mes de octubre, confesó a José Coronado, uno de los primeros invitados de TardeAR lo que opinan sus hijos sobre su fama. De acuerdo con sus palabras, en su casa su popularidad está completamente normalizada: «Mis hijos no me han visto nunca ni les importa nada de lo que hago», decía.

Ana Rosa Quintana y José Coronado en ‘TardeAR’/ Mediaset

En la entrevista mencionada, Ana Rosa volvió a reincidir en la buena relación que tiene con sus descendientes, donde señaló que los apoyará siempre en todas sus decisiones: «Cada uno tiene sus cualidades y hay que dejarle que se autogestionen. Yo soy bastante partidaria de que cada uno vaya a estudiar lo que le dé la gana y haga lo que le apetezca», declaraba.

En el podcast de El Español llamado Arréglate que nos vamos y dirigido por Cruz Sánchez de Lara y Charo Izquierdo, la periodista desveló a lo que se dedican sus tres hijos: «Ninguno de mis tres hijos se ha dedicado al periodismo. Mi hijo mayor es abogado penalista y muy bueno», comenzaba a decir. Continuaba hablando de sus dos mellizos, los cuales uno está estudiando empresariales con analytics y el otro también se ha decantado «por el lado de la empresa».