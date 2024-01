Ana Rosa Quintana se encuentra atravesando un momento profesional lleno de éxito. La veterana presentadora dio un giro radical a su carrera cambiando las mañanas por la franja de las tardes con un nuevo formato que, hasta ahora, está consiguiendo fieles telespectadores con su veraz contenido. No obstante, más allá de esta nueva etapa laboral, la periodista ha continuado concediendo entrevistas y declaraciones a diferentes medios donde ha destapado algunos de los planes que tiene para cuando decida retirarse del foco de la pequeña pantalla.

✨️ TardeAR (11,7% y 1.051.000), LÍDER DE SU FRANJA ✨️ BATE RÉCORD ANOTANDO SU EMISIÓN MÁS VISTA en @telecincoes ✨️ En coincidencia con su competidor también es lo más visto con 11,8% ✨️ LÍDER en TC (13%) pic.twitter.com/jEWJqJp7QR — Mediaset España (@mediasetcom) January 12, 2024

Sin ir más lejos, su última intervención ha sido de la mano de un conocido periódico nacional, con el que ha hablado largo y tendido sobre su faceta como comunicadora, al mismo tiempo que empresaria. «Con Unicorn Content, en tan solo seis años, dos mujeres hemos batido récords. Somos la productora que más horas de directo produce de todas las cadenas de televisión», comienza a decir.

Con un gran orgullo, Ana Rosa ha asegurado que ella y su equipo saben cómo hacer un programa de éxito gracias a la experiencia que poseen en el ámbito. No obstante, lo cierto es que, de acuerdo con sus propias palabras, no sabe cuanto tiempo más estará en la primera línea de la noticia, aunque tiene claro que, el día que se retire, seguirá vinculada a su empresa, «haciendo cosas relacionadas con el audiovisual», un mundo que ella misma ha confesado que le fascina.

Ana Rosa Quintana en la presentación del proyecto de Mediaset ’12 meses, 12 causas’/ Gtres

«No sé el tiempo que estaré delante de la cámara. Hay un momento que hay que saber marchar», proseguía, añadiendo que esta convencida de que todo el mundo cree que la televisión no puede seguir sorprendiendo porque ya está prácticamente todo hecho, algo que ha apuntado que «no es verdad», ya que considera que quedan muchas plataformas y contenidos por investigar. Haciendo referencia a la televisión del futuro, Ana Rosa sostiene que tan solo se basará «en directos, grandes eventos e información».

Ana Rosa Quintana en ‘TardeAR’/ Mediaset

Por otro lado, la comunicadora ha querido lanzarse a describirse a sí misma, señalándose como una mujer valiente «que estudió una carrera universitaria que ninguna generación anterior había estudiado» por pura vocación. Es consciente que al exponerse públicamente no se puede gustar a todo el mundo, pero ha aprovechado para mostrarse en contra de la imagen que varias personas han percibido de ella: «No sé por qué todo el mundo piensa que soy una persona muy conversadora y tranquila. ¡Si he hecho toda mi vida lo que me ha dado la gana! […] Todo el mundo tiene una imagen mía que no tiene nada que ver conmigo. Soy formalita, quizás en pantalla, pero nunca me he conformado. Ni con el trabajo, ni con la vida sentimental, ni con la maternidad, ni con nada», sentenciaba.

Como conclusión a esta entrevista concedida al periódico El Español, Quintana reitera que «solo vivimos una vez» y que precisamente por ello no hay que perder el tiempo en hacer lo que realmente nos llena y nos hace felices. Al menos ella no está dispuesta a eso. Y más después de la enfermedad que ha conseguido superar, a la que siempre se ha enfrentado con fuerza sin perder su esencia.