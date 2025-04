Ana María Aldón dice basta y arremete duramente contra Paloma Barrientos

El plató de Fiesta ha sido testigo de un momento de gran tensión entre Paloma Barrientos y Ana María Aldón. La fuerte discusión se ha desencadenado después de que Barrientos haya acusado a Ana María de no defender a su marido. Frase que, desde el directo, ha matizado aclarando que Aldón ha permitido que lo hayan «puesto verde» en los platós de televisión. Afirmación a la que la diseñadora ha contestado muy molesta con una pregunta directa hacia la escritora: «¿En qué momento me he sentido yo defendida por Ortega Cano?». Una réplica a la que el público ha reaccionado con fuertes aplausos.

Este suceso ha ocurrido durante una pausa publicitaria del programa y el formato ha sido quien ha difundido las imágenes. Tras el fuerte encontronazo, las colaboradoras han concluido la discusión sentenciando que ha habido un mal entendido entre ambas.

Ana María Aldón en ‘Fiesta’. (Foto: Telecinco)

A lo largo de Fiesta, Ana María Aldón ha hecho frente a algunas de las declaraciones de Gloria Camila en su intervención en ¡De viernes!. No puede creer que la hija del que ha sido su marido la haya tachado de irrespetuosa. «Yo no he faltado el respeto a nadie y si lo he hecho alguna vez inconscientemente, pido mil disculpas. Pero sí he sentido cómo me han humillado en muchas ocasiones y eso lo sabe toda España porque ha sido televisado».

Uno de los episodios que mas han dolido a la colaboradora fue cuando la propia familia del torero puso en duda la paternidad del hijo que esperaba. Eso ha supuesto para ella la mayor falta de respeto a la que se ha visto sometida: «No necesito que mi hijo se parezca a su padre para saber quién es».

Gloria Camila y Ana María Aldón en un photocall. (Foto: Gtres)

La diseñadora se ha defendido de otras acusaciones de Gloria Camila. Esta última se mostró molesta porque Aldón nunca ha reconocido que está donde está por haber sido la mujer de Ortega Cano. Para respaldar estas acusaciones, la hija de Rocío Jurado ha admitido que ella es la «hija de», igual que otras son la «ex mujer de». Ana María esta cansada y ha respondido rotundamente: Nunca he ido de ser nadie. Sé quién soy y no hace falta que nadie me dé la lecciones».

José Ortega Cano y Ana María Aldón. (Foto: Gtres)

Estos no han sido los únicos momentos de tensión en el plató de Fiesta. A lo largo de la tarde, Ana María se ha mostrado muy incómoda e incluso emocionada durante varias ocasiones. Ha confesado que nunca vio reconocido su papel dentro de la familia del torero: «Yo siempre he estado ahí, pese a que mi familia, mi madre, mis hermanos y mi otra hija estaban a 700 km de distancia». Un gesto que nadie habría puesto en valor durante el tiempo que estuvo casada con el matador de toros.