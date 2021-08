Ana María Aldón ha hablado alto y claro. La diseñadora lleva una semana complicada después de que José Ortega Cano fuera entrevistado en ‘Viva el verano’, formato presentado por Toñi Moreno. Durante su conversación con la presentadora, el maestro dio detalles de cómo se sintió tras la pérdida de Rocío Jurado. “Yo me quería morir con ella. Me quedé muerto en vida”, reveló sincero. Después de escuchar su testimonio, Ana María Aldón rompió a llorar al día siguiente en ‘Viva la vida’. “Me llegué a preguntar ¿qué hago aquí? Me sentí pequeña”, confesó entre lágrimas. Unos días después todo tipo de rumores han girado en relación a una supuesta crisis entre el matrimonio. Sin embargo, la exconcursante de ‘Supervivientes’ ha explicado en qué punto se encuentra con su marido.

“Es cierto que hubo una discusión”, ha dicho. José Ortega Cano al ver Ana María completamente rota llamó a ‘El programa del verano’ donde aseguró que la empresaria tiene su lugar en su casa. En ese momento, Aldón estaba haciendo la compra y es cuando llega a la vivienda cuando tienen una conversación que termina con un “perdón” por parte del torero, tal y como ha revelado ella misma este sábado en el programa para el que trabaja.