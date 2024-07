Ana Herminia confiesa cómo fue su idilio con Finito de Córdoba: "Era enfermizo, estuve en psicólogos"

Ana Herminia, la futura mujer de Ángel Cristo, ha ganado mucha popularidad desde la última edición de Supervivientes. Uno de los escándalos más sonados de la edición está relacionado con ella. Ana fue acusada de haber mantenido una relación clandestina con Finito de Córdoba. En un primer momento lo negó, pero ahora asegura que mintió para proteger al torero.

«Me dijo que dijera 17 años cuando le conocí para que no chocaran las fechas, pero fue con 2019. Me he cansado de que me dejen como una cualquiera. Una no está preparada para ser la otra», ha declarado durante su última entrevista. Siguiendo su relato, el diestro compaginó esta relación con su matrimonio con Arantxa del Sol, por eso Ana sufrió tanto y tuvo que pedir ayuda profesional.

La novia de Ángel Cristo defiende que le costó mucho enamorarse después de romper con Finito. Sentía que le estaba engañando y no quería empezar ninguna relación por respeto. La situación siguió así hasta que se dio cuenta de que el idilio era insostenible.

Ana Herminia, durante su última entrevista. (Foto: Telecinco)

«Hice estupideces que no debía haber hecho hasta para ponerlo celoso. Yo estaba enamorada perdida, yo hasta que conozco a Ángel decía ‘yo no me voy a poder casar nunca’ porque era el amor de mi vida. Era enfermizo, estuve en psicólogos y todo porque cuando logré tener una pareja estable sentía que le ponía los cuernos a Juan (Finito de Córdoba)».

Ana Herminia, sobre Finito: «Mantuvimos relaciones hasta meses antes de casarse»

Ana Herminia se ha sentado en el plató de ¡De Viernes! para dar su versión de los hechos y ha sido completamente honesta. Promete que en un primer momento no quería buscarle un problema al torero, pero ahora reconoce que estuvo con él mientras este era pareja de Arantxa del Sol.

Siguiendo su relato, tuvieron intimidad hasta poco antes de la boda entre Finito y Arantxa, de hecho Ana se enteró de este enlace a través de los medios y se quedó muy sorprendida.

¿Qué le decía Finito a Arantxa del Sol para justificar su amistad con Ana Illas? 🪩 #DeViernes

🟣 https://t.co/0SLWhrGryv pic.twitter.com/F0maapi5Fo — De viernes (@deviernestv) July 26, 2024

«Mantuvimos relaciones hasta meses antes de casarse. Yo estoy con él hasta ese día en España, me regreso a Venezuela y no me atiende nunca más al teléfono. Me entero de la boda a los meses y por la televisión (…) El problema que yo veo con él ha sido el ego. El creerse superior. Yo me sentía diminuta», ha declarado en el programa de Santi Acosta.

Ángel Cristo reta a Finito de Córdoba: «Torero contra domador»

Ángel Cristo, en el plató con Ana Herminia. (Foto: Telecinco)

Ángel Cristo estaba presente durante toda la entrevista de Ana, apoyándola y respaldando su testimonio. Está dispuesto a enfrentarse a Finito de Córdoba en los tribunales, pues confía al 100% la palabra de su futura mujer. «Torero contra domador», dijo en el programa de Santi Acosta.

Mientras tanto, Ana Herminia recalca que en ningún momento ha querido hacer daño a nadie. Simplemente quería contar su historia para que se conociera la verdad. Se siente decepcionada, pues hasta hace muy poco creyó que Finito era un hombre importante para ella.

«Lo recordaba como mi primer amor. Él me rompió el corazón en muchos pedacitos. Ni yo me lo merecía ni su mujer se lo merecía», ha comentado en un tono muy serio. Ahora el público sabe la verdad y solo queda una cosa por conocer: la reacción de Arantxa del Sol.