Dos meses después de anunciar su compromiso con Víctor Elías, Ana Guerra ha generado el caos en la crónica social de nuestro país al anunciar su embarazo. Ha sido durante una entrevista a Kapra Diner, el podcast de la productora con el mismo nombre que se emite en directo en Youtube, Instagram y TikTok, que la cantante ha confesado que está embarazada de su primer hijo en común. Y sí, lo ha hecho con tal credibilidad, que lo que parecía la noticia más esperada se convertía apenas unos segundos más tarde, en una inocentada previa a la fiesta de los Santos Inocentes, que se celebra cada 28 de diciembre.

«Nos viene un bebecito», ha comenzado diciendo la artista, visible y teatralmente emocionada, para detallar después -sin dejar de tocarse la tripa-, que está embaraza de dos meses y medio. «Me gusta Alicia. Nur también me gusta mucho. Pero Nur, Nur, no me gusta Nuria», ha añadido.

Ana Guerra y Víctor Elías en el cumpleaños de Alejandro Sanz / Gtres

La inocentada de Ana Guerra llega apenas escasos días después de que la cantante declarara a ABC que si no ha sido madre todavía, es por falta de tiempo y compromiso para con su trayectoria profesional sobre los escenarios. «Yo lo tendría ya, pero Víctor y yo estamos en un momento de nuestras carreras maravilloso, y sin quitarte tiempo de trabajo no puedes dedicarte a tu bebé como se merece. En esta industria puedes equivocarte y tener hijos en un momento en el que no puedes dedicarles tiempo. Viajamos mucho, y para tener un hijo hay que parar. Ahora no queremos hipotecar nuestras carreras por un bebé, pero si fuera por amor, ya seríamos padres», dijo.

En la misma entrevista, la ex concursante de Operación Triunfo, que acaba de publicar un nuevo trabajo llamado Érase una vez en el que ha plasmado el sosiego y la estabilidad del tan bonito momento vital que atraviesa, habló además de su actual relación con una de sus compañeras en el talent show musical, Aitana, y de cómo van los preparativos de su boda, prevista para 2024, con el actor de Los Serrano. «Cuando te pasa una cosa así, es cuando la vida te dice que estás haciendo algo bien», señaló sobre la primera cuestión. «A ella le deseo lo mejor del mundo, de hecho publiqué lo de su lleno en el Bernabéu porque me siento muy orgullosa de ella. Yo ya he encontrado quién quiero ser. No tenía respuesta para esa pregunta, pero ahora sí», aseguró sobre la ex de Sebastián Yatra.

¿Irá la Reina Letizia a la boda de Ana Guerra y Víctor Elías?

Desde que Ana Guerra y Víctor Elías anunciaran su compromiso, todas las miradas están puestos en la asistencia o no de parte de la Familia Real española. Especialmente, de la Reina Letizia, pues Víctor Elías y Doña Letizia, cabe recordar, son familia. Amelia Álvarez del Valle, la madre del actor, era -falleció en julio de 2022 tras una larga enfermedad-, prima hermana de Jesús Ortiz, padre de Letizia. Así, a ellos les une el vínculo de ser primos segundos.

Víctor Elías en un photocall en Madrid / Gtres

En declaraciones al programa Socialité, en Telecinco, Víctor Elías aseguró que sí va a invitar a la Reina Letizia a su boda. Sin embargo, está por ver si la esposa de Felipe VI acepta o no ir al enlace. «Si viene o no viene, no lo sé. Hace mucho tiempo que no la veo», dijo Víctor. Y es que lo cierto es que la relación entre el madrileño y la natural de Oviedo no sería, en estos momentos, demasiado fluida. Si bien el actor siempre ha presumido de su vínculo con la Reina, incluso antes de que ella anunciara su compromiso con el Rey Felipe VI, en noviembre de 2003; esto no habría sido recíproco por parte de Letizia. «Hace mucho que no tenemos relación. Cuando eran príncipes teníamos un poco más de contacto, y hace ya tiempo que no. Somos una familia bastante apegada y hemos coincidido en bastantes comidas y reuniones. Hasta que llegó a su puesto, siempre nos encontrábamos todos».