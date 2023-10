Froilán ha demostrado ser toda una caja de sorpresas. Sociable y extrovertido, el nieto de don Juan Carlos puede presumir, a sus 25 años, de contar con una larga lista de amistades entre las que se encuentran personalidades de todo tipo, desde toreros hasta DJs. La última relación que hemos conocido ha sido la que mantiene con Gloria Camila Ortega. Era ella misma la encargada de revelarlo en público. «Yo me llevo bastante bien con Felipe. Yo le llamo Felipe», matizaba la nueva colaboradora de Espejo Público. Y es que sabiendo que en el programa matinal iban a hablar sobre la vida del hijo de la infanta Elena en Abu Dabi, Gloria Camila no dudaba en ponerse en contacto previamente con él.

«Lo que me dice Felipe es que está en su mejor momento, que está bastante feliz, que está trabajando, centradísimo en sí mismo y que está con su abuelo, y que no puede pedir más», indicaba la joven. Y a pesar de que la noticia versaba sobre el estado de Froilán durante su etapa en la capital de los Emiratos Árabes Unidos, lo que realmente llamaba la atención era la estrecha amistad que mantienen Gloria Camila y él, hasta el punto de hablar de una manera tan personal y directa. Pero no es la primera vez que sorprende la relación del hermano de Victoria Federica con personajes famosos.

Gloria Camila Ortega / Gtres

Sin ir más lejos, hace unas semanas salía a la luz su conexión con Daniel Sancho, hijo del actor Rodolfo Sancho, a raíz del ingreso en prisión de este en Tailandia por haber confesado ser el asesino de Edwin Arrieta. Al parecer, ambos tenían amigos en común y se seguían mutuamente en redes sociales, por lo que, según reveló la Cadena Ser en su programa Hoy por hoy, Daniel habría intentado «mover sus hilos» para que el sobrino del rey Felipe VI le ayudase de alguna manera. Sin embargo, y lejos de lograr su objetivo, lo que se encontró fue con el unfollow de Froilán en redes sociales, eliminando así cualquier tipo de nexo público en común.

Daniel Sancho / Gtres

Y quien también hacía pública su amistad con él hace unos meses era Makoke. La ex de Kiko Matamoros no solo comentaba en televisión que tenían una buena relación con Froilán sino que, además, aseguró que el joven le había llamado para mostrarle su preocupación por un tema personal. “He tenido una conversación privada que no voy a desvelar. Ha sido súper natural y sencillo”, explicaba. En cuanto al origen de esta conexión, Makoke solamente añadía: “Hemos coincidido, nos conocemos”.

Froilán junto a Belén Perea / Gtres

Y es que sus múltiples salidas por la capital le han hecho ganarse la simpatía de multitud de personas, entre ellos DJs, toreros y relaciones públicas. En su círculo más íntimo actualmente se encuentra la influencer Belén Perea así como la pareja formada por María García de Jaime y Tomás Páramo. Muy buenos amigos también de Victoria Federica, los creadores de contenidos se añaden a una lista en la que destacan el empresario Luis Torremocha, Andrés Parladé o Isidro del Moral. Todos incondicionales de Felipe de Marichalar y con quienes vuelve a encontrarse cada vez que regresa a España.