La residencia de Amal Clooney en Estados Unidos podría peligrar debido a una decisión que baraja la administración de Donald Trump. A pesar de la impecable imagen de los Clooney en Estados Unidos, lo cierto es que la postura política de George podría también perjudicar en este caso a su mujer, por su participación en los supuestos crímenes de guerra de Israel como abogada.

La posibilidad de que los Clooney salgan de Estados Unidos

En las últimas elecciones, el protagonista de Ocean’s Eleven se mostró a favor de Kamala Harris, a la que apoyó públicamente frente a Trump, que volvió a ganarse la confianza de los estadounidenses al volver a salir por segunda vez como presidente. «El presidente Biden ha demostrado lo que es el verdadero liderazgo. Está salvando la democracia una vez más. Estamos todos muy emocionados de hacer todo lo posible para apoyar a la vicepresidenta Harris en su búsqueda histórica «, dijo el actor en un comunicado en la CNN. Unas palabras a las que Trump se mostró completamente indiferente ya que el político centró todos sus esfuerzos en buscar lo mejor para su país con un mensaje claro: Make America Great Again.

Amal Clooney, abogada experta en Derechos Humanos / Gtres

Antes de conocer a George, Amal ya era una reputada abogada especializada en Derechos Humanos. En cuanto a su implicación en la Corte Penal Internacional con sede en La Haya, Países Bajos, Financial Times ha asegurado que la Administración de Trump estaría elaborado sanciones dirigidas a juristas que han estado trabajando para la CPI en los crímenes que han sucedido en Gaza a Israel.

George y Amal Clooney en Venecia, donde se casaron en septiembre de 2014 / Gtres

Desde el primer momento del conflicto, Amal se mostró muy en pro de defender esta causa (al igual que Theodor Meron, ex Presidente del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia) y ella misma explicó los motivos en un contundente comunicado. «Hace más de cuatro meses, el fiscal de la Corte Penal Internacional me pidió que le ayudara a evaluar las pruebas de presuntos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en Israel y Gaza (…). Acepté y me uní a un grupo de expertos jurídicos internacionales para llevar a cabo esta tarea. Juntos hemos participado en un extenso proceso de revisión de pruebas y análisis legal (…)».

Donald Trump en una reunión. (Foto: Gtres)

De la misma manera que esta medida de la Administración de Trump (que sería sancionar su entrada a los Estados Unidos) podría salpicar a Amal Clooney, Financial Times también ha puesto sobre la mesa el nombre de Karim Kahn, un abogado británico.

Esta decisión podría afectar no solo a Amal, si no a su marido y a sus hijos. La abogada, que tiene doble nacionalidad británica, vive actualmente en Estados Unidos junto al actor, con el que ha formado su familia. Es por ello que, si recibiera esta sanción, no podría volver al país que gobierna Donald Trump.