Álvaro Mel rompe su silencio tras sufrir un ataque de pánico: «Todo está mal»

El 5 de octubre del pasado año se confirmó una de las noticias más esperadas: la relación entre Álvaro Mel y Anna Castillo. Ambos intentaron ser discretos, pero un conocido programa de Telecinco publicó unas imágenes de la pareja en un tren en una actitud que no dejaba lugar a dudas. Ambos se dieron cuenta de que no servía de nada esconderse, por eso decidieron disfrutar de su amor, un amor que surgió a raíz de trabajar juntos en Un cuento perfecto, proyecto emitido en Netflix.

Anna Castillo en un evento / GTRES

A pesar de que el nombre de Álvaro Mel lleva mucho tiempo sonando con fuerza, el joven solo tiene 27 años y considera que todavía le queda mucho por aprender, por eso tiene tanto cuidado e intenta no equivocarse. El problema es que todos sus pasos son estudiados al detalle, de ahí que su último movimiento haya llamado tanto la atención. Tal y como él mismo ha transmitido en sus redes sociales, ha sufrido un ataque de pánico.

Álvaro Mel se ha convertido en uno de los rostros del momento. Este cambio tan repentino ha generado unas consecuencias que quiere compartir con su querido público. El mensaje que ha trasladado es importante porque da visibilidad a la salud mental. «Ayer tuve un ataque de pánico. En realidad creo que la ansiedad llama una vez y se queda para siempre y a veces sin motivo aparente se hace más grande y te atrapa. Todo está bien y de repente todo está mal», empieza diciendo.

El importante mensaje que ha lanzado Álvaro Mel

Álvaro Mel ha roto su silencio y ha intentado ayudar a todas aquellas personas que están atravesando una situación parecida. Según ha contado, su vida no es tan perfecta como parece, a pesar de que aparentemente da la sensación de que todo está en orden. Por desgracia tiene experiencia con la ansiedad y quiere que el público pueda superar este problema

«Solo quería abrirme para decir que si sufres esto no te lo quedes dentro», les recomienda a sus seguidores. «Yo soy campeón de España de sobrepensar y es lo que peores pasadas me juega: cuando me lo quedo para mí cuando hago una montaña de un grano de arena dentro de mi cabeza explota».

Álvaro Mel en un evento / GTRES

El actor, que en los últimos tiempos ha ganado mucha popularidad gracias a su papel protagonista en Un cuento perfecto, siempre ha intentado guardar las distancias y ahora ha hecho una excepción para intentar dar visibilidad a un asunto tan importante como es la ansiedad y la salud mental.

Álvaro Mel se sincera como nunca

El modelo insiste en que «ayuda mucho poner los problemas en boca, en papel y comentarlos con alguien. Se hace mucho más pequeños y a veces desaparecen o simplemente te das cuenta de que no son reales».

Álvaro Mel posando / GTRES

Estas palabras no han tardado en convertirse en tendencia. Los usuarios de Instagram, la red social donde ha estallado esta noticia, se han quedado realmente sorprendidos porque Álvaro nunca había dado un paso de estas características. De hecho el mismo ha reconocido su carácter hermético.

«No suelo abrir ni expresar personalmente por redes sociales, pero quiero compartir algo», ha empezado diciendo. «Una lucha recurrente en mi vida es la ansiedad, a veces es muy predecible porque se dan ciertas situaciones y circunstancias que hacen que llame a la puerta y se quede conmigo», declara al respecto. De esta forma, por primera vez, ha puesto nombre a su problema.