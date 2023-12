Alejandro Sanz y Mónica Cruz: ¿Amistad especial o romance a la vista?

2023 podría despedirse con una nueva pareja sorpresa o amistad muy especial en la crónica social de nuestro país: la compuesta por Mónica Cruz, la actriz y hermana de Penélope Cruz, y Alejandro Sanz. Ha sido la revista ¡Hola! la que este miércoles, en primicia, ha desvelado que el cantante ha experimentando un acercamiento un tanto sospechoso, en lo que a lo sentimental se refiere, con la intérprete de Un paso adelante. Concretamente, desde el pasado verano; si bien ambos han conseguido que sus encuentros hayan pasado desapercibidos.

Fue el pasado mes de junio, cabe recordar, cuando se conoció que Alejandro Sanz había puesto punto final a su relación con Rachel Valdés, la artista plástica con quien comenzaba a finales de 2019. Junto a la cubana, el artista se había trasladado en el año 2020 a Madrid para estar cerca de sus dos hijos menores, Dylan y Alma, con los que tiene régimen de custodia compartida con su ex mujer, Raquel Perera. De hecho, a principio de este mismo año, ambos estrenaban casa en la lujosa urbanización de Somosaguas, en Pozuelo de Alarcón.

Alejandro Sanz en los Latin Grammy en Sevilla / Gtres

Sea como fuere, lo cierto es que, por el momento, no existe documentación gráfica de las citas que Alejandro Sanz y Mónica Cruz habrían compartido, puesto que, de acuerdo con la ya citada publicación, los protagonistas «se han encargado de verse en lugares privados o con amigos para no despertar ninguna sospecha». La pareja, eso sí, ha intercambiado varios likes a través de sus redes sociales, donde suman cerca de ocho millones de seguidores entre los dos. Y eso no es todo, en el perfil de Manuela, la hija mayor de Alejandro Sanz, se pueden ver algunos comentarios de Mónica, lo cual deja entrever que la actriz tiene también una fantástica relación con la familia del cantante, que le acompaña en sus giras internacionales.

Mónica Cruz ha estado en varios conciertos de Alejandro Sanz este verano y ambos coincidieron, asimismo, hace escasas semanas, en la vigesimocuarta entrega de los Premios Grammy Latinos que, por primera vez, se trasladaron fuera de los Estados Unidos. Concretamente, hasta el Palacio de Congresos y Exposiciones FIBES de Sevilla. Además, ayer, día 19 de diciembre, Mónica estuvo en el Teatro Barceló, en Madrid, donde Sanz celebró su cincuenta y cinco cumpleaños con una fiesta temática que reunió a otros rostros conocidos, como Malú, Manuel Carrasco o Vicky Martín Berrocal, entre otros.

Mónica Cruz en un evento en Francia / Gtres

Penélope Cruz ¿El nexo de unión?

Al margen de lo anterior, se especula ahora con la posibilidad de que haya sido Penélope Cruz la encargada de presentar y ejercer de anfitriona con su hermana y con Alejandro Sanz; y es que la esposa de Javier Bardem y el madrileño se conocen desde hace varios años. De hecho, en el perfil de Instagram de Alejandro, se puede ver alguna que otra imagen de ambos juntos, como una que compartió el cantante de Corazón partío con la actriz cuando eran muy jóvenes, en mayo de 2021, tras conocerse en el plató de La quinta marcha.