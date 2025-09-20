Ágatha y Lomana: una amistad que voló por los aires y que parece estar recomponiéndose

Fueron buenas amigas, pero, entre Ágatha Ruiz de la Prada y Carmen Lomana todo saltó por los aires hace ocho años. Casi una década de constantes críticas ante las cámaras que ahora podrían llegar a su fin, ya que todo apunta a que ha habido un acercamiento entre las dos y que la reconciliación o, al menos la concordia, podría estar cada vez más cerca.

El enfrentamiento entre Ágatha Ruiz de la Prada y Carmen Lomana ha sido uno de los más comentados del panorama social español. Lo que comenzó como un cruce de declaraciones acabó convertido en un escenario de tensión sostenida durante años, alimentada por gestos públicos, reproches privados y diferencias de carácter.

Ágatha Ruiz de la Prada en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

El conflicto entre la diseñadora y Lomana comenzó tras el divorcio de Ágatha y Pedro J. Ramírez. Según la empresaria, le aconsejó a la aristócrata que no hablara mal de su ex, pero a ella no le sentó bien y lo percibió como una traición. La relación empezó a enfriarse.

Justo después, Ruiz de la Prada comenzó un romance con Luis Miguel Rodríguez. Lomana le envió un mensaje privado en el que criticaba su comportamiento y le calificaba de «gañán». Este mensaje se filtró y se reprodujo en un programa de televisión. Ágatha cortó toda comunicación con Carmen.

Ágatha Ruiz de la Prada con Luis Miguel Rodríguez. (Foto: Gtres)

Sin embargo, aunque ese episodio supuso un punto y aparte en su relación, la guerra mediática no estalló hasta 2023, cuando Ágatha decidió encender la mecha ante los medios. La aristócrata se sentó en un plató y dijo claramente que venía a destrozar a Carmen Lomana quien dijo que eso lo hacía porque así podía sacar más dinero. A partir de ese momento, la tensión entre las dos fue en aumento, con ataques y críticas cruzados en diferentes medios.

Lomana siempre ha defendido que nunca ha atacado a Ágatha, pero la realidad es que la relación entre ambas nunca ha vuelto a ser la misma, pero ahora parece que en el horizonte se vislumbra una nueva oportunidad.

Ágatha Ruíz de la Prada en Madrid. (Foto: Gtres)

Un posible acercamiento

A pesar de las tensiones y críticas de los últimos años, parece que la situación entre ambas podría estar reconduciéndose. Hace unos días, ambas han reaparecido en Madrid y en Sevilla, donde han atendido amablemente a las cámaras. A la empresaria se le ha preguntado por la Semana de la Moda que acaba de arrancar y por si iba a ir a algún desfile, incluido al de Ágatha Ruiz de la Prada.

Carmen Lomana en un desfile en Madrid. (Foto: Gtres)

«No me importaría nada ir. Yo a Ágatha la he querido muchísimo y he llevado mucha ropa suya. Por qué no», ha dicho. Lomana ha comentado que le encantaría sentarse con ella a tomar algo y a hablar. «Yo nunca le he hecho nada, simplemente he contestado a algunas tonterías», ha dicho la socialité, que ha dejado claro que no le tiene nada de rencor a la diseñadora y le encanta todo su trabajo.

Carmen Lomana en un evento. (Foto: Gtres)

Por su parte, Ágatha Ruiz de la Prada ha asistido a un desfile en Sevilla y ha comentado que las cosas entre ambas van mejorando un poco, pero no ha entrado en más detalles. La diseñadora ha contado que se cruzó con Lomana y que se saludaron, aunque dice que Carmen no le contestó, algo que refuta la socialité. No obstante, sí que ha recalcado a a los periodistas que ya les contará más adelante. Quizás pronto las veamos compartiendo mesa y teniendo esa conversación pendiente que arregle por fin las cosas entre las dos.