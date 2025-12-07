Adara Molinero emite un comunicado urgente y confirma su decisión: "No puedo más"

Adara Molinero se ha convertido en una figura central para entender los realities de Telecinco. Saltó a la fama a raíz de su participación en Gran Hermano y después ha estado en Supervivientes, en Supervivientes All Star y en GH VIP. Se rumorea que la cadena está preparando un nuevo programa, pero ya no podrán contar con Adara. Esta última ha emitido un comunicado anunciando, muy emocionada, que abandona para siempre los concursos televisivos.

La influencer ha sido muy directa y ha declarado: «Ha llegado el momento de retirarme, no puedo más». Sus palabras han ido acompañadas de un vídeo que repasaba sus mejores momentos. Sus fans no han tardado en preguntarle el motivo que hay detrás de su postura, pues es evidente que tiene mucho talento para entretener a la audiencia. Molinero es consciente del paso que está dando y no ha podido retener las lágrimas en varios momentos de su grabación.

Adara Molinero en el plató de ‘GHVIP’. (Foto: Gtres)

«Me despido de los realities», ha empezado diciendo con la voz rota. Después ha admitido que le ha costado mucho hacer esto porque lleva muchos años enlazando un proyecto con otro. «Es como despedirme de esta etapa que tanto me ha dado, despedirme de nueve años donde he hecho muchísimos realities, me he entregado al completo».

Adara se implica al 100% en sus concursos y eso le posiciona como una de las grandes protagonistas, pero también corre el riesgo de recibir muchas críticas. Todo esto ha terminado desgastándola, así que ha pensado que la única opción que le queda es escribir el punto y final. «Amo los concursos, amo la televisión, pero siento en mi corazón que quiero tomar otro camino profesional. No puedo más. Psicológicamente y físicamente no soportaría volver a aislarme».

Adara se centrará en otros proyectos

Adara Molinero en la Feria de Abril. (Foto: Gtres)

Con el paso del tiempo, Adara Molinero ha ido creciendo como creadora de contenido. En alguna ocasión ha lamentado que algunos sectores no la toman en serio y cree que puede ser por su vinculación a los concursos de televisión. De esta forma, no sería de extrañar que su adiós estuviese motivado por sus ganas de centrarse en su faceta de influencer. Es posible que sea un cúmulo de cosas y, como era de esperar, la audiencia ya le ha mandado muchos mensajes de apoyo.

«Eras de los pocos motivos que tenía para ver realities. Tu forma de ser tan tú, tan transparente y real engancha a cualquier espectador…con virtudes y defectos. Siempre serás la reina, te vamos a extrañar», le ha escrito una admiradora. «Eres la mejor mi niña, te hemos visto como has crecido y has madurado y sigues siendo tu misma porque tu esencia nunca la has perdido y es lo más impresionante y que te hace una gran persona, mujer, madre y amiga. Sin duda, vales para muchas cosas más. Te deseo lo mejor en la vida y en tu nueva etapa», añade otra.

El adiós de Adara Molinero

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ADARA MOLINERO (@adara_molinero)

Adara no ha dado más detalles ni explicaciones y se ha despedido diciendo: «Seguiremos aquí a través de las redes sociales, iniciaré otros nuevos proyectos con ilusión. Amo los realities y los seguiré viendo desde casa, pero yo necesito cerrar esta etapa, reinventarme… ¡Se acabó!».

Habrá que esperar un tiempo para ver qué le depara el futuro, pero ya hay una cosa clara: su querido público nunca la olvidará. Prueba de ello es que su comunicado ya ha superado los 10.000 «me gustas».