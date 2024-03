La actriz de ‘La que se avecina’ que pone la voz a la canción de Mercadona

La icónica sintonía de Mercadona lleva acompañando a multitud de clientes durante más de tres décadas y, aunque su letra y su ritmo es más que pegadizo y conocido por todos, lo cierto es que el trasfondo de su historia no lo es tanto. Y es que su letra resulta que es entonada por uno de los rostros más populares del ámbito de la interpretación a nivel nacional. Se trata de Mamen García, la actriz que ha formado parte de exitosas series de la pequeña pantalla como La que se avecina, Escenas de matrimonio o Señoras del Hampa.

Así lo ha confirmado ella misma a través de una reciente entrevista concedida para Cadena Ser, donde ha revelado que la sintonía mencionada fue grabada en 1986 en Tabalet Estudios, por la que recibió un total de 60 euros (10.000 pesetas de las de entonces) por su trabajo. Un dinero que no se ha incrementado con el paso del tiempo pese a la relevancia que ha adquirido el propio supermercado en sí. De acuerdo con sus propias palabras, son muy pocas las personas que eras conocedoras de este dato de su trayectoria ya que ha manifestado que no tiene la necesidad de publicitarlo porque «tampoco lo necesitan», porque aunque es una cadena de supermercados que no invierte en publicidad, su sintonía se ha convertido en un himno nacional que todo el mundo se sabe: «Es increíble que se siga escuchando», manifestaba.

Una carrera entre escenarios y platós

Con esta confesión, la trayectoria profesional de Mamen se ha posicionado en la primera plana de la noticia, y es que se ha conocido que la artista no solo ha triunfado en el mundo del cine, sino que también en el de la música. Ha sido compositora y productora de diferentes álbumes, además de vocalista en el grupo Patxinger Z. En 2010 editó uno de sus últimos trabajos titulado El Cofrecito.

Mamen García en la 15º edición del FesTVal de Vitoria/ Gtres

En cuanto a su papel como actriz, Mamen García cuenta con una amplia experiencia a sus espaldas. En 2007 comenzó su andadura en La que se avecina dando vida a la pitonisa Morgana, pero su aparición se limitó a tan solo dos únicos episodios. No obstante, actualmente, ha vuelto a la ficción para interpretar a Victoria Rafaela Balmaseda de Unzeta y Téllez-Girón desde la 13º temporada. Entre medias, Las chicas de oro, Cuéntame como pasó, Stamos okupa2, Aquí paz y después gloria o Ella es tu padre han sido algunas de las participaciones que le han otorgado cierto renombre en la industria.

El teatro y el cine también ocupan parte de su currículum, con títulos como Billy Elliot, El hombre de La Mancha, El diluvio que viene o Taxímetros sobre las tablas y En otro lugar, Flor de mayo o Un talento innato en la gran pantalla, entre muchos otros.