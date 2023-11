Todas las actrices que han dado vida a Lady Di

Lady Di falleció el 31 de agosto de 1997 a los 36 años en un triste accidente de tráfico que todavía sigue generando todo tipo de rumores. Sus escándalos con la Casa Windsor, su compromiso con las causas sociales y el cariño del pueblo han conseguido que su leyenda continúe más viva que nunca. Una leyenda que ha quedado reflejada en películas y series de televisión que han conseguido hacer historia. Pero, ¿qué actriz ha logrado meterse más en su piel? Hay una larga lista de artistas que han asumido el reto, pero no todas han cosechado buenos resultados.

Lady Di con Carlos III / GTRES

Naomi Watts

En 2013 se estrenó la película Diana, basada en el libro Diana: su último amor, una obra escrita por Kate Snell que se centra en los últimos meses de la Princesa de Gales. Incluye detalles muy poco conocidos de su relación con el cirujano Hasnat Ahmad Khan, quien le robó el corazón de forma inesperada. El responsable de la producción Diana descubrió que Naomi Watts guardaba un gran parecido físico con la madre del príncipe Enrique y se puso en contacto con ella para ofrecerle el puesto de protagonista.

Kristen Stewart

Kristen Stewart posando en una presentación / GTRES

El director de Jackie, Pablo Larraín, eligió a Kristen Stewart, la estrella de Crepúsculo para meterse en la piel de Lady Di en una película basada en la apasionante historia de la princesa. Este proyecto es muy especial porque se centra en la crisis matrimonial de Carlos III y Diana. El declive empezó durante un fin de semana que pasaron en Sandringham para celebrar la Navidad. Fue entonces cuando la madre del príncipe Guillermo se dio cuenta de que debía cambiar de vida e iniciar una aventura en solitario.

Emma Corrin

Emma Corrin pillada por los paparazzi / GTRES

Emma Corrin le debe mucho a la princesa de Gales porque después de interpretar su personaje su carrera creció de manera considerable. Participó en la cuarta temporada de The Crown en Netflix. Era la primera vez que la actriz interpretaba un papel de estas características. El guion fue llamativo porque relataba los inicios de la relación entre Diana y Carlos III, que no fueron tan idílicos como quisieron dar a entender. Emma recreó como fue el compromiso de la pareja, el día de la boda y la primera gira que la princesa hizo por el extranjero.

Elizabeth Debiki

Elizabeth Debiki en una presentación / GTRES

La siguiente actriz en interpretar a Lady Di en The Crown fue la australiana Elizabeth Debiki y las escenas que le tocó recrear fueron todavía más complicadas: desde la separación de Carlos y Diana hasta su trágica muerte provocada por un accidente en París en 1997. También recrea su mítica entrevista con Martin Bashir, cuando dijo: «Éramos tres en este matrimonio».

Jeanna de Waal

La brillante biografía de diana de Gales no solo ha servido para inspirar a ciertos directores de cine, también ha sido suficiente para crear un espectáculo musical que tuvo que pisar el freno debido a la pandemia del coronavirus. Este show tenía como actriz principal a Jeanna de Waal, quien daba vida a la royal e interpretaba canciones tan ingeniosas como ‘Here Comes James Hewitt’, ‘Secrets and Lies’ o ‘Welcome to the Windsors’.

Serena Scott Thomas

Serena Scott Thomas fue la elegida para interpretar a la exmujer de Carlos III en una película basada en la biografía que escribió Andrew Morton sobre la princesa: Her True Story. Este libro fue muy importante porque Diana participó activamente en el mismo. El vínculo entre Serena Scott Thomas y la princesa de Gales no termina ahí. También participó en Guillermo & Kate, una producción que narra la historia de amor de Guillermo con Catalina Middleton. Serena se puso en la piel de Carole, madre de la actual princesa de Gales