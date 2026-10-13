La tormenta tropical Rachel deja cuatro muertos a su paso por Baja California (México)

La tormenta tropical Rachel deja cuatro muertos y al menos 10 personas desaparecidas a su paso por Baja California en México el pasado lunes 12 de octubre. Las autoridades confirmaron que entre las víctimas hay dos menores de edad que pertenecían a una misma familia y que fueron arrastrados por la crecida de un arroyo.

El estado mexicano de Baja California ha sido golpeado por el huracán Simón y la tormenta tropical Rachel, que ha sido la más mortífera. A su paso por la delegación de Maneadero del municipio de Ensenada, ubicado a unos 275 km de la capital del estado, Mexicali, cobró la vida de cuatro personas, dos menores de edad, una adolescente de 13 años y un niño con apenas cuatro años, además de dos mujeres, una de 35 y otra de 30 años.

El equipo de búsqueda bionomos K9 de la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE) fueron los que han hallado los cuerpos de las víctimas en Maneadero y confirmó que pertenecían a la misma familia. La gobernadora de la entidad, Marina del Pilar, ha confirmado que continúan con los trabajos de búsqueda de otro menor de 14 años desaparecido desde el pasado sábado 10 de octubre en las inmediaciones del arroyo El Pípila y que 25 comunidades afectadas están sin electricidad tras las fuertes rachas de viento que afectaron al tendido eléctrico.

Unidades de las Fuerzas Armadas mexicanas llegaron al municipio afectado para sumarse al operativo de búsqueda coordinado entre las autoridades del gobierno regional, como el central y el ejército.

Por otro lado, efectivos militares participaron en el rescate aéreo de 32 personas que se encontraban en un rancho y estaba en riesgo por las riadas. También han reportado que 182 personas han sido alojadas en refugios temporales.

La presidente Claudia Sheinbaum, durante su comparecencia habitual desde el Palacio de Gobierno, ha ofrecido un balance de las incidencias que ha dejado el fenómeno meteorológico a lo largo del estado. La mandataria ha indicado que se han desplazado 14 unidades de apoyo y se han habilitado seis refugios temporales para albergar a unas 56 personas a las que se les está brindando alojamiento, atención médica y alimentos.

Rachel azota las costas de California en Estados Unidos

La tormenta tropical Rachel, tras cruzar México, ha golpeado con fuerza el sur de California en Estados Unidos, principalmente la zona de la costa de Long Beach. Las fuertes rachas de viento y el oleaje han dejado imágenes impactantes como las que ven en el video en esta noticia.

Un oleaje inusual se vio durante el pasado fin de semana golpeando con fuerza el paseo marítimo de la localidad californiana, dejando daños significativos a varias viviendas. Las autoridades han informado que varias personas han sido evacuadas y que han reforzado los equipos de emergencia por la agresividad del temporal.