Un tiroteo en California deja a «múltiples víctimas» mortales durante la celebración de Halloween 

Un tiroteo en Moss Landing, en el condado de Monterey en California, deja a «múltiples víctimas» mortales y varios heridos durante la celebración de Halloween después de la medianoche de este lunes. Las autoridades no han ofrecido detalles sobre las cifras de fallecidos ni si han detenido a algún sospechoso, tampoco las circunstancias del hecho.

Según la Oficina del Sheriff del Condado de Monterey, mediante un comunicado publicado en redes sociales, el tiroteo ocurrió poco después de la medianoche del 2 de noviembre en Jetty Road, en Moss Landing, en el condado de Monterey en California, dejando múltiples fallecidos y varios heridos, aunque por el momento han precisado el número. Además, han comunicado que no conocen las causas del suceso.

En la publicación, la policía ha expresado que no existe ninguna «amenaza activa» para la comunidad de Moss Landing. Por el momento, han acordonado el lugar de los hechos y han cerrado Jetty Road y Moss Landing State Beach a petición de la Oficina del Sheriff mientras se realizan los trabajos de investigación.

Cuatro muertos y varios heridos tras una serie de tiroteos en Dallas

Al menos cuatro personas han muerto y varias resultaron heridas tras una serie de tiroteos el domingo durante la noche de Halloween en el barrio de Deep Ellum en Dallas, Estados Unidos. Hasta el momento, la Policía local ha detenido a varios sospechosos, pero según avanza la investigación, no ha encontrado conexión directa entre los hechos.

Durante la madrugada de este domingo, cuando aún se celebraba la noche de Halloween, en el barrio de Deep Ellum, ubicado en la zona centro de la ciudad, se efectuaron varios tiroteos que han dejado al menos cuatro personas muertas y unas 15 heridas.

Los hechos ocurrieron justo al lado del corazón financiero de la ciudad. El primer reporte llegó a la Policía local a las 12:19 de la noche en las inmediaciones de la calle Elm. Posteriormente, el segundo aviso se registró a la 1:00 de la madrugada en la calle Main, donde las balas alcanzaron a tres personas, dejándolas sin vida. El tercer aviso tuvo lugar a eso de las 3:30 horas en South Ervay, donde se reportó a la última persona fallecida.