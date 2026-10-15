Nicolás Maduro y Cilia Flores niegan ante el juez haber dirigido un sistema de represión y torturas

Nicolás Maduro y Cilia Flores se han declarado no culpables este jueves de los nuevos cargos de conspiración para cometer torturas que la Fiscalía de Estados Unidos presentó contra ellos la semana pasada. El depuesto presidente venezolano ha rechazado la acusación ante el juez federal Alvin Hellerstein en Nueva York, mientras su esposa ha asegurado que es «completamente inocente».

Maduro ha respondido a la lectura de cargos calificándolos como «una suma de alegaciones ya presentadas anteriormente de falsas acusaciones». El magistrado ha interpretado sus palabras como una declaración de inocencia. Flores, por su parte, ha afirmado: «Soy completamente inocente, no soy culpable», según Bloomberg.

La comparecencia en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York ha abordado la acusación actualizada contra ambos. Además de incorporar los cargos de conspiración para cometer torturas, el escrito extiende a Flores la imputación por conspiración para cometer narcoterrorismo, que hasta entonces se dirigía únicamente contra Maduro.

Los fiscales estadounidenses atribuyen a Maduro y Flores el liderazgo de un «sistema de represión» que incluía detenciones arbitrarias y torturas contra la oposición política y ciudadanos estadounidenses. El pliego de cargos sostiene que Maduro participaba activamente en esa estructura.

Según la acusación, el exmandatario llegó a sugerir técnicas concretas de tortura, como la privación de sueño, y se mofaba de los relatos sobre los abusos cometidos contra los prisioneros. Los nuevos cargos se suman a los que ya pesaban contra él desde 2020 por narcoterrorismo, tráfico de cocaína y delitos relacionados con armas.

El Departamento de Estado y la Fiscalía han instado al juez Hellerstein a desestimar cualquier petición de inmunidad de los acusados. Su argumento es que Estados Unidos no reconoce a Maduro como presidente legítimo de Venezuela desde las elecciones de 2018 y que los delitos imputados quedan fuera de sus supuestos actos oficiales.

El inicio del juicio contra Maduro y Flores ha quedado aplazado al 14 de junio de 2027, por decisión del juez estadounidense.

Capturados en Caracas y encarcelados desde enero

Maduro y Flores permanecen recluidos en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn desde su captura en el Palacio de Miraflores de Caracas. La operación militar estadounidense se produjo el 3 de enero de 2026 y terminó con el traslado de ambos a Nueva York.

El recorrido incluyó un vuelo hasta la base de Stewart y un trayecto en helicóptero hasta Nueva York. Maduro fue conducido a prisión esposado y escoltado por agentes de la DEA. El 5 de enero, ambos comparecieron por primera vez ante un juez federal en Manhattan para la lectura de cargos.

La intervención estadounidense se saldó con más de un centenar de muertos y derivó en la asunción de Delcy Rodríguez, hasta entonces número dos, como presidenta encargada de Venezuela.