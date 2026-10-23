Un muerto y cuatro heridos en un tiroteo en la periferia de París

Un hombre ha matado a una persona y ha herido a otras cuatro en un tiroteo registrado en Trappes, en los alrededores de París.

El ministro francés, Sébastien Lecornu, ha hablado de suceso «muy grave» y ha asegurado que el sospechoso se encuentra ya detenido. «Han tenido lugar hechos muy graves en Trappes, en Yvelines. Una persona ha muerto y cuatro han resultado heridas. El individuo ha sido detenido y puesto bajo custodia», ha señalado en un mensaje en redes sociales, donde ha especificado que «la totalidad de las fuerzas de seguridad y las autoridades judiciales están plenamente movilizadas».

Des faits très graves viennent de se produire à Trappes, dans les Yvelines. Une personne a été tuée et quatre autres blessées. L’individu a été interpellé et placé en garde à vue. L’ensemble des moyens des forces de sécurité et de l’autorité judiciaire sont pleinement mobilisés. Le Parquet national antiterroriste a annoncé se placer en observation. Les autorités compétentes communiqueront en temps voulu. — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) October 23, 2026

Asimismo, ha recalcado que la Fiscalía Nacional Antiterrorista ya está investigando lo ocurrido y ha agregado que «las autoridades competentes se pronunciarán a su debido tiempo», sin que por ahora hayan trascendido detalles sobre la naturaleza del tiroteo.

Según las informaciones recogidas por la cadena de televisión francesa BFM TV, el hombre iba a bordo de un vehículo y ha realizado una ráfaga de disparos en la vía pública en Trappes, donde se han registrado todas las víctimas, y en La Verrière antes de ser detenido en Coignières.