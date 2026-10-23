TIROTEO EN FRANCIA

Un muerto y cuatro heridos en un tiroteo en la periferia de París

El autor del tiroteo registrado en Trappes ya ha sido detenido

Tiroteo París
Varios agentes de la Policía francesa. (Ep)
Paula Benito
  • Paula Benito
  • Portadista y redactora de información de última hora. Escribo sobre política, internacional y sociedad. Antes, en La Sexta. Contacto: paula.benito@okdiario.

Un hombre ha matado a una persona y ha herido a otras cuatro en un tiroteo registrado en Trappes, en los alrededores de París.

El ministro francés, Sébastien Lecornu, ha hablado de suceso «muy grave» y ha asegurado que el sospechoso se encuentra ya detenido. «Han tenido lugar hechos muy graves en Trappes, en Yvelines. Una persona ha muerto y cuatro han resultado heridas. El individuo ha sido detenido y puesto bajo custodia», ha señalado en un mensaje en redes sociales, donde ha especificado que «la totalidad de las fuerzas de seguridad y las autoridades judiciales están plenamente movilizadas».

Asimismo, ha recalcado que la Fiscalía Nacional Antiterrorista ya está investigando lo ocurrido y ha agregado que «las autoridades competentes se pronunciarán a su debido tiempo», sin que por ahora hayan trascendido detalles sobre la naturaleza del tiroteo.

Según las informaciones recogidas por la cadena de televisión francesa BFM TV, el hombre iba a bordo de un vehículo y ha realizado una ráfaga de disparos en la vía pública en Trappes, donde se han registrado todas las víctimas, y en La Verrière antes de ser detenido en Coignières.

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