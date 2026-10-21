Un muerto y un desaparecido tras estrellarse un caza militar francés en Nancy

Un Mirage-2000D, caza francés de guerra del Ejército del Aire galo, se estrelló cerca de Nancy, en el noreste del país, sobre las 23:00 horas de este martes, provocando al menos un muerto. Por el momento, siguen las labores de búsqueda del segundo tripulante, han indicado este miércoles las autoridades.

El accidente tuvo lugar cerca de la localidad de Rogéville, tras haber despegado de la base aérea de Nancy-Ochey, indicaron fuentes del Ejército del Aire al medio local Ici Lorraine. Las causas y consecuencias del accidente se desconocen por el momento.

El alcalde de esta localidad, Pascal Doyotte, indicó en redes sociales que los restos del avión fueron localizados por un dron luego de una fuerte detonación en la noche. Han desplazado varios medios humanos y materiales, incluidos helicópteros, a la zona escarpada y boscosa, de difícil acceso, para llegar al lugar del accidente.

El caza Mirage-2000D

El Mirage-2000D es un cazabombardero biplaza, monomotor y con ala en delta de cuarta generación, diseñado en Francia por Dassault Aviation específicamente para misiones de ataque a tierra convencional de precisión en cualquier condición meteorológica. Desarrollado a partir de la variante de ataque nuclear Mirage 2000N, el Mirage-2000D es un pilar fundamental en las operaciones de proyección de fuerza del Ejército del Aire y del Espacio francés.

Tres décadas de misiones internacionales

El Mirage-2000D es un avión con más de treinta años de servicio que ha volado en muchos conflictos reales. Su primera misión importante fue en los Balcanes en los años 90. Desde entonces, Francia lo ha usado siempre que ha necesitado atacar posiciones en el extranjero. Este caza ha participado en guerras clave como la de Afganistán y en los ataques aéreos en Libia. En los últimos años, también ha sido muy utilizado para combatir a grupos terroristas en África (en la zona del Sahel) y contra el Estado Islámico en Irak y Siria.