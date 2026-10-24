FILIPINAS

Mueren cuatro pilotos al chocar en pleno vuelo dos aviones militares en Filipinas

Dos aviones de la Marina de EEUU chocan en pleno vuelo durante un espectáculo aéreo en Idaho

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Dos aviones militares chocan en pleno vuelo y sus cuatro pilotos mueren en Filipinas. El accidente ocurrió este viernes, hacia las 15:51 horas locales, en la base aérea de Fernando, en la ciudad de Lipa, en la provincia de Batangas, al sur de Manila. Los aparatos, dos SF-260 de la Fuerza Aérea Filipina, realizaban un vuelo de entrenamiento.

Las imágenes muestran el momento de la colisión. Los dos aviones volaban a baja altura cuando chocaron y cayeron dentro de la base militar. Uno de los aparatos, de dos plazas, cayó cerca de los barracones del personal militar, según un testigo. No hubo heridos en tierra: las únicas víctimas fueron los cuatro pilotos que viajaban en los aviones.

La Fuerza Aérea confirma este sábado los fallecimientos, pero no facilita sus identidades y tampoco explica qué provocó la colisión. La investigación deberá aclarar por qué los aparatos chocaron en pleno vuelo durante el entrenamiento.

Tras el accidente se activaron los protocolos de emergencia y se enviaron equipos para asegurar la zona y realizar las primeras evacuaciones, según explicó el portavoz militar, el coronel Alvin Jay Capinguian. El portavoz señaló entonces que la prioridad era proteger al personal implicado y a las personas que se encontraban cerca del lugar del siniestro.

Suspenden los vuelos de SF-260

La Fuerza Aérea ha ordenado dejar en tierra todos sus SF-260 mientras se investigan las causas. Estos aviones fueron adquiridos a Italia, aunque no se ha precisado cuántos siguen actualmente en servicio.

«Se ha iniciado una investigación para determinar la causa del accidente, mientras que todos los aviones SF-260 han sido inmovilizados temporalmente como medida de precaución», señala el comunicado difundido este sábado.

La institución ha contactado con los familiares de los fallecidos para ofrecerles asistencia y ha pedido que se respete su intimidad durante el duelo, por deseo de las propias familias. También ha rendido homenaje a los cuatro pilotos por su servicio y sacrificio.

Otros accidentes mortales

La tragedia llega cinco meses después de otro accidente mortal con un avión del mismo modelo. El pasado 20 de mayo, un SF-260 se estrelló durante un ejercicio de navegación en Tuba, en el norte de Filipinas. Murieron la teniente primera Ruth Angelique Pasos, instructora de vuelo, y el teniente segundo Cherky Embudo, alumno de pilotaje. En el ejercicio participaban otros aparatos SF-260. Aquel accidente llevó a la Fuerza Aérea a retirar temporalmente los 16 aviones de este modelo que entonces tenía operativos. La decisión interrumpió la fase final de la formación de sus pilotos militares.

En 2023, otro SF-260 cayó en un arrozal de la provincia de Bataan, al noroeste de Manila, también durante un vuelo de entrenamiento y fallecieron sus dos tripulantes.

El SF-260 es un avión ligero utilizado para enseñar a pilotar. Sus vuelos vuelven a quedar suspendidos hasta que avance la investigación sobre lo ocurrido este viernes en Batangas.

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