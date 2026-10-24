Mueren cuatro pilotos al chocar en pleno vuelo dos aviones militares en Filipinas

Dos aviones militares chocan en pleno vuelo y sus cuatro pilotos mueren en Filipinas. El accidente ocurrió este viernes, hacia las 15:51 horas locales, en la base aérea de Fernando, en la ciudad de Lipa, en la provincia de Batangas, al sur de Manila. Los aparatos, dos SF-260 de la Fuerza Aérea Filipina, realizaban un vuelo de entrenamiento.

Las imágenes muestran el momento de la colisión. Los dos aviones volaban a baja altura cuando chocaron y cayeron dentro de la base militar. Uno de los aparatos, de dos plazas, cayó cerca de los barracones del personal militar, según un testigo. No hubo heridos en tierra: las únicas víctimas fueron los cuatro pilotos que viajaban en los aviones.

La Fuerza Aérea confirma este sábado los fallecimientos, pero no facilita sus identidades y tampoco explica qué provocó la colisión. La investigación deberá aclarar por qué los aparatos chocaron en pleno vuelo durante el entrenamiento.

Tras el accidente se activaron los protocolos de emergencia y se enviaron equipos para asegurar la zona y realizar las primeras evacuaciones, según explicó el portavoz militar, el coronel Alvin Jay Capinguian. El portavoz señaló entonces que la prioridad era proteger al personal implicado y a las personas que se encontraban cerca del lugar del siniestro.

Suspenden los vuelos de SF-260

La Fuerza Aérea ha ordenado dejar en tierra todos sus SF-260 mientras se investigan las causas. Estos aviones fueron adquiridos a Italia, aunque no se ha precisado cuántos siguen actualmente en servicio.

«Se ha iniciado una investigación para determinar la causa del accidente, mientras que todos los aviones SF-260 han sido inmovilizados temporalmente como medida de precaución», señala el comunicado difundido este sábado.

La institución ha contactado con los familiares de los fallecidos para ofrecerles asistencia y ha pedido que se respete su intimidad durante el duelo, por deseo de las propias familias. También ha rendido homenaje a los cuatro pilotos por su servicio y sacrificio.

Otros accidentes mortales

La tragedia llega cinco meses después de otro accidente mortal con un avión del mismo modelo. El pasado 20 de mayo, un SF-260 se estrelló durante un ejercicio de navegación en Tuba, en el norte de Filipinas. Murieron la teniente primera Ruth Angelique Pasos, instructora de vuelo, y el teniente segundo Cherky Embudo, alumno de pilotaje. En el ejercicio participaban otros aparatos SF-260. Aquel accidente llevó a la Fuerza Aérea a retirar temporalmente los 16 aviones de este modelo que entonces tenía operativos. La decisión interrumpió la fase final de la formación de sus pilotos militares.

En 2023, otro SF-260 cayó en un arrozal de la provincia de Bataan, al noroeste de Manila, también durante un vuelo de entrenamiento y fallecieron sus dos tripulantes.

El SF-260 es un avión ligero utilizado para enseñar a pilotar. Sus vuelos vuelven a quedar suspendidos hasta que avance la investigación sobre lo ocurrido este viernes en Batangas.