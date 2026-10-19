Muere un sacerdote durante una misa tras caerle una cruz en la cabeza en Ecuador

Patricio Alfredo Sánchez Molinari, de 53 años y párroco de la iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, en Guayaquil (Ecuador), perdió la vida la noche del pasado sábado 17 de octubre durante la celebración de una misa tras derrumbarse una cruz sobre su cabeza. Así lo confirmó la Arquidiócesis de Guayaquil, un suceso que ha consternado a Ecuador y que se ha viralizado en redes sociales.

El hombre recibió el golpe de la enorme cruz de madera y falleció al instante, ya que le causó heridas irreversibles. «¡Padre Sánchez, Padre Sánchez!», clamaron algunas personas que se encontraban en la iglesia tras el fatal accidente, acudiendo algunos de ellos rápidamente al altar para asistir al cura, mientras que los otros presentes pedían una ambulancia.

Al grabarse la eucaristía en directo por Facebook, el hecho no tardó en conocerse. De hecho, muchas más personas fueron al lugar después de ver la escena en sus hogares. La Arquidiócesis de Guayaquil informó, en un texto firmado por el cardenal arzobispo Luis Cabrera Herrera, que el párroco había partido «a la Casa del Padre para gozar de su presencia y su gloria». Además, la institución expresó su apoyo a sus familiares y amigos y manifestó la unión en oración «por el eterno descanso de su alma».

La parroquia de San Lorenzo de Vinces, de la que Patricio también era miembro, envió su pésame y remarcó su «entrega y amor pastoral». Asimismo, la comunidad rezó «por el eterno descanso de su alma» y pidió «consuelo al Señor para su familia».

Sánchez Molinari pertenecía a la Congregación del Santísimo Redentor, fundada en 1732 por San Alfonso de Ligorio. En marzo, la parroquia ya había perdido a dos sacerdotes más: Pedro Anzoátegui y Alfonso Avilés. Ambos fallecieron ahogados en el intento de rescate de un monaguillo. La institución mencionada lleva a cabo actividades misioneras y pastorales en diferentes países.