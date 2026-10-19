Ana Obregón apoya a Julio Iglesias con un ‘like’ a la exclusiva de OKDIARIO sobre su batalla judicial contra ‘eldiario.es’

Ana Obregón ha tenido un gesto con su amigo Julio Iglesias en medio de la batalla judicial que el cantante ha emprendido contra eldiario.es. La actriz y presentadora ha dado me gusta a una exclusiva de OKDIARIO que desvela que la Justicia ha admitido a trámite la querella del artista contra el periódico, su director, Ignacio Escolar, y varias periodistas por presuntos delitos de injurias y calumnias con publicidad y contra la integridad moral. Un movimiento discreto, pero significativo por la relación de amistad que une a ambos desde hace décadas y por el momento en el que se produce.

La intérprete de Ana y los siete ha interactuado con la publicación de OKDIARIO en Instagram, donde se informa de los últimos pasos judiciales en la causa iniciada por el cantante. Según la resolución a la que ha tenido acceso este periódico, la jueza Raquel Robles, titular del Juzgado de Instrucción número 25 de Madrid, ha acordado citar a los querellados para que declaren en calidad de investigados el próximo 16 de diciembre de 2026, a partir de las 09:15 horas. Cada uno de ellos tendrá que comparecer durante media hora.

Aunque Ana Obregón no ha acompañado este gesto de ninguna declaración pública ni ha explicado expresamente los motivos de su interacción, su like no ha pasado inadvertido. La actriz mantiene una relación de amistad con Julio Iglesias desde hace décadas y su reacción llega en un momento especialmente delicado para el artista, que ha decidido recurrir a los tribunales para defender su honor frente a las informaciones publicadas sobre las acusaciones de dos antiguas empleadas de su mansión. Por ahora, no hay un pronunciamiento público de la presentadora sobre el contenido de la querella ni sobre las acusaciones que han dado origen a la controversia. Su gesto se limita a una interacción en redes sociales con una información exclusiva de este periódico, pero vuelve a poner el foco en la relación que mantiene con uno de los cantantes españoles más internacionales y en el respaldo que puede suscitar su situación entre las personas de su entorno.

La Justicia admite a trámite la querella de Julio Iglesias

La exclusiva de OKDIARIO ha desvelado que el Juzgado de Instrucción número 25 de Madrid ha admitido a trámite la querella presentada por Julio Iglesias contra eldiario.es, su director, Ignacio Escolar, y varios responsables y periodistas del medio. Entre los querellados figuran Juan Luis Sánchez, Ana Requena, María Ramírez y Elena María Cabrera, además de la mercantil El Diario de Prensa Digital S. L.

La decisión judicial supone la apertura de diligencias para investigar los hechos denunciados por el cantante, que considera que las informaciones difundidas sobre su comportamiento con antiguas trabajadoras han perjudicado gravemente su reputación. La querella se dirige contra el medio por presuntos delitos de injurias y calumnias con publicidad y contra la integridad moral. La admisión a trámite, sin embargo, no equivale a una condena ni determina por sí misma la responsabilidad penal de los querellados, que tendrán la oportunidad de declarar y defender su posición durante el procedimiento.

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La instructora también ha solicitado que el representante legal de eldiario.es designe a una persona para declarar en calidad de investigada en nombre de la empresa por la campaña informativa denunciada. Además, ha pedido que las dos antiguas empleadas que realizaron las acusaciones comparezcan como testigos para explicar sus testimonios. La resolución reclama igualmente documentación sobre la difusión y el alcance de las noticias publicadas acerca del cantante, así como los episodios del pódcast dedicado al caso. Las partes disponen de un plazo para presentar alegaciones si desean recurrir la decisión judicial. La investigación deberá determinar si los hechos denunciados presentan relevancia penal y si existen responsabilidades que deban exigirse por la vía judicial.