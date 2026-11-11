León XIV congrega a más de 3,5 millones de personas en la Basílica de Luján en Argentina

El papa León XIV en su visita a Argentina ha participado en una misa multitudinaria este miércoles en la que se han congregado alrededor de 3,5 millones de personas en la basílica de la Virgen de Luján, patrona del país. El Sumo Pontífice, vestido de celeste y blanco durante la homilía, ha reflexionado ante la situación de la nación y del mundo antes de partir hacia Perú: «No podemos cerrar los ojos frente al calvario de tantos hermanos que sufren la falta de un trabajo digno, la pobreza o la desazón».

El Santo Padre continúa su gira por Sudamérica, la cual ha iniciado con su viaje apostólico en Montevideo hasta arribar a territorio argentino, donde fue recibido por el presidente de la República, Javier Milei. En el país del Cono Sur ha permanecido cuatro días, donde ha visitado la ciudad de Buenos Aires; su última parada ha sido en la basílica de la Virgen de Luján antes de partir hacia Lima.

León XIV llegaba al hogar de la patrona argentina en su papamóvil rodeado de miles de personas que lo vitoreaban a su paso mientras él las saludaba. Al llegar a la plaza de la basílica, vestido de celeste y blanco (los colores de la bandera de Argentina), ha oficiado la misa en la que ha congregado alrededor de 3,5 millones de personas, según datos de las autoridades de la Gobernación de Buenos Aires.

Durante la homilía, el Santo Padre, como de costumbre, ha dejado varias frases para la reflexión: «¡Argentina, levántate y camina!», ha expresado e impactado a los asistentes ante la situación política y de polarización que vive el país: «No te dejes robar la esperanza ni la alegría de la fraternidad», ha continuado el papa.

Ante la división y pos de la reconciliación en el continente y en el mundo, el papa ha aconsejado que es tiempo de «tender puentes de caridad, de derribar los muros del odio y de tejer redes de solidaridad», asegurando que el pueblo debe unirse en uno solo.

En la nación donde la identidad católica ronda entre el 57,7% y el 63% según datos de los informes de las Religiones de la Universidad de Buenos Aires (UBA), el Sumo Pontífice ha dejado un mensaje claro a los feligreses argentinos: «Sean ustedes los protagonistas de una nueva primavera de fe y compromiso social en esta bendita tierra».

Para cerrar una visita que ha catalogado como histórica tras más de 40 años de ausencia de un pontífice, el Papa se ha despedido de los argentinos agradeciendo su hospitalidad y expresando que «se ha sentido en casa».

El papa visita Perú

León XIV continuará su agenda apostólica, aterrizando durante la tarde de este miércoles en Lima, donde estará hasta el próximo 16 de noviembre. La visita a Perú tendrá un toque especial porque el país forma parte de la historia del Santo Padre.

Su itinerario es sumamente intenso y abarca seis ciudades como Lima, Callao, Chiclayo, Santa Cruz de Succhabamba, Cusco y Pucallpa. Durante esta visita mantendrá reuniones con líderes políticos y con jóvenes católicos y oficiará misas donde mantendrá la misma línea de sus discursos ante la lucha contra la pobreza y un mensaje dedicado especialmente a las comunidades indígenas que habitan en el Amazonas.