El Jefe del Mossad viaja a EEUU para reunirse con su homólogo de la CIA para que Trump reanude la guerra de Irán

El director del Mossad, el servicio de inteligencia israelí, Roman Gofman, ha viajado este viernes a Washington para reunirse con el director de la CIA, Jhon Ratcliffe, y abordar la situación de la guerra con Irán.

El encuentro se producirá en un momento en el que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, está presionando al presidente estadounidense, Donald Trump, para que Estados Unidos retome la ofensiva militar contra Irán.

Gofman, aliado cercano de Netanyahu, también tiene previsto viajar a Miami para mantener conversaciones con el enviado de la Casa Blanca, Steve Witkoff.

Según la información publicada por el medio estadounidense Axios, ni el Mossad, ni la CIA ni la Casa Blanca han querido hacer comentarios sobre estos encuentros.

Trump, hasta el momento, ha negado que Netanyahu le haya presionado para reanudar los ataques contra Irán. En su lugar, ha optado por alinearse con Arabia Saudí, Qatar y Emiratos Árabes Unidos para mantener los bloqueos navales y la presión económica sobre el país, mientras se explora la posibilidad de alcanzar un acuerdo.

Esta visita tiene lugar en medio de la incertidumbre política que atraviesa Israel. Hace 17 días, Netanyahu perdió la mayoría parlamentaria en las últimas elecciones celebradas en octubre.

El primer ministro encargó al líder de la oposición, Gadi Eisenkot, la formación de un nuevo gobierno, aunque todavía no está claro si conseguirá reunir los apoyos necesarios.

Los líderes de la oposición israelí temen que Netanyahu intente lanzar una nueva ofensiva contra Irán o provocar un ataque iraní contra Israel para debilitar los esfuerzos de Eisenkot.

Netanyahu se reunió con Eisenkot durante dos horas este jueves para ponerlo al corriente de la situación con Irán.

Sin embargo, una fuente cercana a Eisenkot aseguró que este no considera que la situación actual requiera una intervención militar inmediata contra Irán.