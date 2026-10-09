Hitler Mussolini gana las elecciones a la alcaldía de Queropalca (Perú)

Hitler Mussolini Simeon Flores, candidato del partido Ahora Nación a la alcaldía del distrito de Queropalca, en la provincia de Lauricocha, departamento de Huánuco, es el virtual ganador a edil del distrito. Su llamativo nombre ha despertado la curiosidad mediática en el contexto de las elecciones regionales y municipales 2026.

La combinación de sus nombres de pila proviene de dos de los personajes más conocidos de la historia de Europa del siglo XX: Adolf Hitler, líder del régimen nazi en Alemania, y Benito Mussolini, dictador italiano. Lo que ha convertido su candidatura en una de las más llamativas del distrito peruano.

Según el portal de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Hitler Mussolini es el virtual ganador de la alcaldía distrital de Queropalca al obtener 229 votos, lo que supone el 34,54%. Por detrás de él se encuentran Gaspar Benilde Osorio Zambrano de Renovación Popular, quien obtuvo 204 votos (30.77%); y en tercer lugar figura Itala Yovana Santillan Vara de País para Todos con 187 votos (28.21%).

Las elecciones municipales del distrito perauno estuvieron marcadas por una ajustada diferencia entre las tres candidaturas anteriormente mencionadas, tal y como muestran los datos publicados en el ONPE. Hitler Mussolini Simeón Flores, de Ahora Nación, obtuvo 229 votos, solamente 25 más que Renovación Popular Perú, que llegó a obtener 204. El Partido País para Todos quedó en tercer lugar con 187 votos, a 42 del primer puesto.

Aunque la coincidencia de sus nombres con los personajes históricos no se conoce que haya una relación ideológica directa con los regímenes políticos de Hitler y Mussolini. Ahora Nación (AN) se define como un partido político peruano de ideología de centroizquierda, basado en la socialdemocracia. Así, su posicionamiento político es opuesto al individualismo y a los sectores que se consideran como conservadores.

La formación de izquierdas sostiene que Perú es una nación en formación y que su objetivo principal es consolidar un proyecto nacional inclusivo. Tal y como muestra la web del partido, promueve el lema «Todo el poder a las regiones», es decir, apuesta por la descentralización y apuesta por la autonomía y el desarrollo local del distrito peruano.