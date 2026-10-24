Vox comprueba con los vecinos el aumento de inseguridad en Hortaleza: «Hay menas del centro armados con palos y da miedo salir a la calle»

Isabel Pérez Moñino, portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, ha denunciado este sábado la degradación y el aumento de la inseguridad en el barrio Hortaleza en Madrid durante su visita a los alrededores del Centro de Primera Acogida de Menores Extranjeros no Acompañados. Mientras recorría el lugar, la dirigente pudo hablar con varios vecinos del barrio que le aseguraron haber sufrido robos por partes de los menores, alertando que algunos caminaban por las calles «armados con palos y da miedo salir a la calle». Además, han culpado de la situación al Gobierno de Pedro Sánchez sus políticas migratorias.

El Centro de Menas de Hortaleza cuenta en la actualidad con capacidad de 35 plazas, pero según cifras de la Comunidad de Madrid, alberga más de 100 menores, llegando a picos de sobrepoblación entre 120 y 300 jóvenes entre 15 y 18 años, la mayoría son varones de origen marroquí y argelino.

En los últimos años, este Centro de Menas de Hortaleza ha sido escenario de diversos incidentes que van desde hurtos, robos con violencia hasta agresiones y violaciones, como la ocurrida por un falso mena que violó a una niña de 14 años. Ante la situación, los vecinos de la zona han denunciado de manera continuada a las autoridades, manifestando su temor a transitar por las calles aledañas al centro.

Recientemente, la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino, recorrió las inmediaciones del Centro de Menas y pudo recoger testimonios de los vecinos ante las cámaras. Una de las vecinas le retató un robo que sufrió hace pocos días: «A mí me han quitado la cadena. Fue uno de estos… Me cogió por detrás y me la arrancó». Otra vecina de la zona ha lamentado la pérdida de la seguridad y el miedo que tienen al recorrer de noche las calles del barrio. «La gente, de noche, ya no pasa por el parque».

El video publicado en redes sociales por la formación muestra las denuncias de otros vecinos que expresan estar hartos por la situación y piden soluciones: «Estamos de ellos, ya está hasta las narices». Al finalizar el video, Pérez Moñino se le acerca a un joven interno, mostrando una imagen de Pedro Sánchez, y le preguntó si le gustaba, este ha respondido que sí.

Pérez Moñino ha reforzado su discurso en las últimas semanas en la Cámara Regional, donde ha reiterado que: «En Madrid no cabe nadie más», haciendo referencia al aumento de la inmigración irregular que azota España, especialmente Madrid, y que, según la formación, a través de problemas de seguridad ciudadana y crisis habitacional.