Por qué hay que botar a Sánchez, quedan 16 días: su apoyo a las protestas que paralizaron La Vuelta

El 14 de septiembre de 2025, La Vuelta a España se quedó sin final en Madrid. Las protestas propalestinas contra la participación del equipo Israel-Premier Tech bloquearon el recorrido y obligaron a suspender la última etapa y la ceremonia del podio. Horas antes, Pedro Sánchez había expresado su «admiración» por la movilización en favor de Palestina. La jornada terminó con los corredores sin poder disputar la llegada, 22 policías nacionales heridos y dos detenidos. El respaldo político a las protestas acabó provocando una dura reprimenda de la Unión Ciclista Internacional al Gobierno español.

El presidente hizo aquellas declaraciones en un acto del PSOE en Málaga, cuando las interrupciones de la carrera ya se habían sucedido durante varias etapas. Aunque manifestó su respeto por los deportistas, reivindicó la movilización del pueblo español por la causa palestina. Sus palabras llegaron en una jornada en la que la seguridad de la competición estaba amenazada por nuevas convocatorias contra la presencia del conjunto israelí.

La amenaza se materializó en las calles de Madrid. La ocupación del recorrido impidió completar la prueba y los incidentes incluyeron lanzamientos de vallas y objetos contra los agentes. Jonas Vingegaard ganó la clasificación general, pero la carrera perdió su desenlace deportivo y la entrega de premios prevista en la capital. El dispositivo de seguridad no consiguió garantizar la celebración del final de una de las grandes competiciones del ciclismo mundial.

Las críticas también llegaron desde los sindicatos policiales. El SUP acusó a Sánchez de «alimentar la protesta» y de debilitar la autoridad del Estado. Su reproche apuntaba a la contradicción entre respaldar aquellas movilizaciones y la obligación del Ejecutivo de proteger a los corredores, los aficionados y los agentes encargados de mantener el orden.

La respuesta internacional fue especialmente contundente. La UCI reprochó al presidente y a su Gobierno su apoyo a acciones que podían obstaculizar la competición y su admiración hacia los manifestantes. Además, advirtió de que esa posición ponía en cuestión la capacidad de España para organizar grandes acontecimientos deportivos en condiciones de seguridad. El organismo denunció la utilización política del deporte y, al mismo tiempo, elogió la profesionalidad de las fuerzas de seguridad.

La controversia incorporó también acusaciones de antisemitismo. El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, acusó a Sánchez de antisemita y mentiroso después de que, al día siguiente, reclamara excluir a Israel de las competiciones deportivas. La acusación formó parte del choque diplomático: no convierte por sí misma toda protesta propalestina en antisemita. Lo acreditado es que La Vuelta terminó sin poder completar su última etapa y que el respaldo del Gobierno a las movilizaciones recibió una censura expresa del máximo organismo del ciclismo internacional.