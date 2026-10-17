El PSOE y Frente Amplio acuerdan listas conjuntas para concurrir al Senado el 29-N

El PSOE y la coalición Frente Amplio han llegado a un acuerdo en el último momento para concurrir con una lista conjunta para el Senado a las elecciones del 29-N y bajo una única papeleta. El pacto entre las dos formaciones se ha hecho oficial en el último momento antes de que se cerrara el plazo para registrar las candidaturas a las elecciones generales.

Tanto los socialistas como el Frente Amplio han calificado de «histórico» este acuerdo, que han dado a conocer justo después de la medianoche, cuando ha expirado el plazo para comunicar las coaliciones que concurren a los comicios.

Noticia en ampliación.