La primera ministra danesa afea su política migratoria a Sánchez, que la escucha serio y sin levantarse de su asiento

La primera ministra danesa, la socialista Mette Frederiksen, ha afeado este viernes la política migratoria del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en el marco de la segunda jornada del Consejo Europeo. Las imágenes muestran a la mandataria danesa hablando seria al presidente español, que la escucha cariacontecido y sin ni tan siquiera levantarse de su asiento.

Ya en rueda de prensa, Frederiksen, en un tono grave y directo, ha criticado abiertamente la regularización masiva de cientos de miles de migrantes en situación irregular impulsada por España. En un desayuno informal sobre migración celebrado antes de la sesión plenaria —al que no fue invitado Sánchez y en el que participaron una veintena de países—, la dirigente danesa ha pedido formalmente a la Comisión Europea que examine las consecuencias de esa decisión.

«He pedido a la Comisión Europea que examine qué ocurre cuando un país hace casi exactamente lo contrario de lo que hacemos el resto: alguien entra ilegalmente en un país y, de repente, se le permite quedarse legalmente. Creo que esto va en contra de la política migratoria que hoy defiende una amplia mayoría en Europa», ha declarado Frederiksen.

Sus palabras han generado un claro choque político con el Ejecutivo español. La primera ministra danesa ha insistido en que la regularización extraordinaria —estimada en torno a 500.000-600.000 personas— constituye un factor de atracción incompatible con el esfuerzo común de reforzar las fronteras exteriores y acelerar los retornos.