Pinchazo de la huelga en Madrid: el tráfico sólo ha sido un 13% inferior al de un día normal

La huelga general convocada este miércoles 11 de noviembre por CCOO y UGT ha tenido un pésimo seguimiento en Madrid, según el balance de la Delegación de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento. El 77% de la plantilla de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) no ha secundado el paro, mientras que el seguimiento en los servicios de limpieza viaria ha sido inferior al 10% durante el turno de mañana.

Los datos municipales reflejan una incidencia limitada de la convocatoria en los principales servicios de la capital. En el caso del tráfico, los niveles de circulación han sido un 13% inferiores a los registrados en un día habitual. Una diferencia que contrasta con los cortes de circulación provocados por los piquetes en diferentes accesos y vías de Madrid durante las primeras horas de la jornada.

Los agitadores han interrumpido puntualmente el tráfico en varios puntos de la M-30, donde se han registrado cortes totales en ambos sentidos a la altura de Puente de Vallecas, Puente de Ventas, Legazpi, Arzobispo Morcillo y la avenida de la Ilustración. También se han producido interrupciones en la A-6, a la entrada de Princesa; en la A-5, a la altura de El Olivillo, y en la A-42, en Santa María de la Cabeza y posteriormente en Plaza Elíptica.

Según la información difundida por el Ayuntamiento, los cortes han sido disueltos con rapidez gracias a la intervención policial y, en algunos casos, ha sido la actuación de los propios conductores la que ha conseguido dispersar la agrupación de manifestantes que les impedían el paso.

El transporte cumple sus mínimos

En cuanto al transporte público, la convocatoria tampoco ha tenido el seguimiento esperado por los sindicatos. Pese a los piquetes informativos que han retrasado la salida de algunos autobuses desde las cocheras de la EMT, los servicios mínimos se han cumplido al 100%. La demanda de usuarios ha caído un 70% respecto al mismo periodo del año pasado y un 63% en comparación con el día anterior.

La jornada ha estado marcada por la reducción de los servicios mínimos que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid impuso este martes, sustituyendo los porcentajes establecidos inicialmente por los previstos en la huelga de 2012. De esta manera se fijó un 20% de servicio en líneas concurrentes con la red de Metro y un 30% en la red específica de autobuses, frente al 40% y el 50% previstos inicialmente. En cambio, el turno de noche no registró afecciones por la convocatoria.

Poca afección en el sector de la limpieza

La limpieza y la recogida de residuos también han registrado un seguimiento minoritario. Menos del 10% de los trabajadores de limpieza viaria, SELUR e interbloques han secundado la huelga durante el turno de mañana, mientras que el seguimiento en recogida de residuos ha sido del 20% durante el turno de noche y del 10% en el de mañana. La recogida de cartón y vidrio ha mantenido su actividad con el cumplimiento de los servicios mínimos.

El balance municipal también recoge algunos incidentes en los servicios de limpieza: tres baldeadoras sufrieron pinchazos y un vehículo de peinado terminó con una rueda pinchada y las lunas rotas en el distrito de Villaverde.