Junts prepara un recibimiento institucional para Puigdemont, a su vuelta del «exilio», como Tarradellas

Los independentistas de Junts preparan un recibimiento por todo lo alto al ex presidente catalán Carles Puigdemont, de carácter institucional, y comparan su regreso a Cataluña con la vuelta del primer presidente de la Generalitat de Cataluña tras la dictadura franquista, Josep Tarradellas, según han confirmado fuentes de Junts a OKDIARIO. Puigdemont tiene previsto, además, reunirse con el actual presidente catalán, Salvador Illa, y, posteriormente, con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Desde la formación independentista aseguran que esperaban una mayor diligencia y celeridad por parte de la Justicia Europea y, posteriormente, del Tribunal Supremo a la hora de abordar la aplicación de la Ley de Amnistía. Sus planes pasaban por poder recibir «como se merece» a Puigdemont, coincidiendo con el 1-O. Sin embargo, la decisión judicial no va a llegar a tiempo. Será posterior a la efeméride, con toda seguridad.

Las fuentes consultadas de Junts apuestan por un recibimiento multitudinario del ex presidente Puigdemont en algún lugar simbólico, que podría ser la Plaza Sant Jaume, donde está ubicado el Palacio de la Generalitat que un día ocupó Puigdemont y hoy ocupa Salvador Illa, o el Parc de la Ciutadella, donde se encuentra el Parlament de Cataluña.

Sin embargo, todavía están pendientes de las sucesivas decisiones que va a ir adoptando el órgano de garantías constitucionales que preside Cándido Conde-Pumpido, sobre la aplicación de la Ley de Amnistía a los casos de malversación, aunque dan por hecho que les serán favorables después de que lo haya sido en el primer caso planteado, en el del secretario general de Junts, Jordi Turull.

En el Palacio de la Generalitat, sin embargo, prefieren no hablar de «recibimientos institucionales» y sí de «normalización política» en Cataluña. Por eso, enmarcan una pronta reunión entre Illa y Puigdemont, en el Palacio, sede del Gobierno catalán, dentro de ese proceso que invocan de normalización en la comunidad catalana.

Mientras, en el Palacio de la Moncloa señalan que, «tras la llegada de Puigdemont a España, también está previsto que haya un encuentro entre Sánchez y el ex presidente catalán», pero descartan absolutamente que se produzca antes de que se haya producido la entrevista entre presidente y ex presidente de Cataluña.