Inda se envuelve en la bandera de Ceuta para aclamar a Vivas: «Es el Churchill español»
El director de OKDIARIO destaca que el presidente de Ceuta "antepone el bien común al egoísmo"
Vivas recibe el Premio Inconformista 2026 de manos de Eduardo Inda: «Gracias a OKDIARIO por lo que está haciendo por Ceuta»
Eduardo Inda, director de OKDIARIO, ha homenajeado al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, enfundándose en una bandera de la ciudad autónoma para apoyarle, tanto a él como a los ciudadanos ceutíes, en el acto de entrega del premio Inconformista 2026 este martes en The Sixty, en Madrid.
Inda ha descrito al dirigente del Partido Popular (PP) como «un político ejemplar» y ha dicho de Vivas que es «el Churchill español», destacando que se trata de una persona que «antepone el bien común al egoísmo o al bien individual», lo que le convierte en una rara avis del panorama político nacional.
El premio Inconformista, que entrega cada año OKDIARIO, tiene como galardonado en la edición de 2026 a Juan Jesús Vivas, al que se reconoce como personalidad pública que no se conforma con lo establecido, demuestra liderazgo y coraje para rebelarse ante situaciones injustas. La crisis migratoria en Ceuta, provocada por la invasión, el 30 de julio, de 80.000 inmigrantes ilegales marroquíes, ha obligado a Vivas a liderar a su ciudad en una situación extrema y en contra incluso del Gobierno central que preside Pedro Sánchez.
Vivas sucede en el elenco de premiados por OKDIARIO a Luis de la Fuente, seleccionador nacional de fútbol, condecorado como Inconformista en la edición de 2024.
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