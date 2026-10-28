«Había gente muerta debajo de los trenes»: el estremecedor relato de Eduarda, una joven de 17 años que viajaba en el Iryo accidentado en Toledo

Eduarda, una joven de 17 años que viajaba en el tren de Iryo implicado en el accidente ferroviario de Toledo, ha relatado el horror que vivió durante el siniestro. La pasajera viajaba tranquilamente con sus dos gatos cuando un fuerte frenazo la lanzó hacia delante con su asiento. Al salir del convoy, se encontró con escenas dramáticas, pasajeros heridos y personas atrapadas, unas imágenes que, según ha explicado, difícilmente podrá olvidar.

«Yo iba tranquila con mis dos gatetes»

La joven ha contado cómo transcurrieron los primeros momentos del accidente. «Yo iba tranquila, con mis dos gatetes al lado, y hubo un frenado muy grande y me fui para adelante con la silla», ha explicado. El impacto provocó el desconcierto entre los pasajeros, que comenzaron a intentar salir del tren mientras se escuchaban gritos y llantos.

En un primer momento, Eduarda no era consciente de la verdadera dimensión de lo ocurrido. Sin embargo, la situación cambió por completo cuando consiguió abandonar el convoy y vio lo que había sucedido en el exterior. «La gente empezó a salir, había gente llorando, gente muerta debajo de los trenes; se podrían ver por todas partes», ha relatado, describiendo el escenario con el que se encontraron los viajeros.

«He escuchado chillidos de pánico»

La joven se considera afortunada porque ha conseguido salir del accidente sin sufrir daños, pero reconoce que la experiencia le ha dejado recuerdos especialmente duros. Entre los momentos que más le han impactado están los gritos de los pasajeros y la desesperación de quienes no podían abandonar los vagones.

«Lo peor de todo era salir y ver todo lo que había pasado», ha explicado la joven, ha contado en el programa Hoy por Hoy, de la Cadena SER. Eduarda ha descrito también escenas de extrema gravedad entre las víctimas, con personas que presentaban heridas muy graves y otras que habían quedado atrapadas bajo los trenes. Son imágenes que, según su testimonio, permanecerán en su memoria después de lo vivido.

La joven se encuentra en un pabellón deportivo

Tras el accidente, Eduarda ha explicado que se encontraba en un pabellón deportivo, donde permanecían algunos de los afectados después de ser evacuados. La prioridad para los pasajeros ha sido ponerse a salvo y recibir asistencia tras los momentos de confusión vividos en la zona.

Su testimonio se suma al de otros viajeros que han descrito la violencia del impacto y la angustia que se apoderó de los trenes. Mientras continúan las labores de emergencia y se esclarecen las circunstancias del accidente ferroviario en Toledo, relatos como el de esta joven permiten conocer de primera mano el miedo y la incertidumbre que vivieron los pasajeros.

Por el momento, Adif ha anunciado que va a situar un punto de atención a los afectados en Atocha, Sevilla-Santa Justa y Córdoba Julio Anguita, donde estaba previsto que el AVE de Renfe llegase a las 9.44 horas.