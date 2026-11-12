La Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha promociona al PSOE de Cuenca publicando con membrete oficial una nota de prensa

La Delegación del Gobierno de Castilla-La Mancha ha hecho campaña electoral a favor del PSOE en Cuenca este miércoles al difundir, a través de sus canales oficiales y con membrete institucional, una nota de prensa con un marcado contenido partidista. Bajo el titular El PSOE se compromete a seguir subiendo el salario mínimo porque no puede haber trabajadores que no lleguen a final de mes, el comunicado recoge las declaraciones del secretario de Organización de los socialistas en Cuenca, Ángel Tomás Godoy.

La publicación tuvo lugar el 11 de noviembre, en plena jornada de huelga general, y procedía del Gabinete de Comunicación de la Delegación de la Junta en Cuenca, provincia gobernada por el PSOE. En ella, el secretario de Organización, Ángel Tomás Godoy, aprovecha para reivindicar la gestión de los socialistas y atribuirles los buenos datos de empleo de la provincia. Según afirmó, Cuenca ha alcanzado máximos históricos de ocupación, con 90.500 trabajadores, y situó la mejora de los salarios y el acceso a la vivienda entre las prioridades de su partido.

Además, el dirigente socialista utilizó la huelga general para ensalzar los «avances conseguidos» durante los últimos ocho años de gobierno. «Hemos demostrado que es posible crear empleo y ampliar derechos incluso en un contexto internacional complicado», aseguró Godoy, quien también reconoció que «queda mucho por hacer».