¿Debe dimitir Óscar Puente tras el accidente de tren entre Urda y Los Yébenes?

España ha sufrido tres accidentes ferroviarios de gravedad en lo que va de 2026.

El primero tuvo lugar el 18 de enero en Adamuz (Córdoba), donde la colisión entre un tren Iryo y un Alvia de Renfe dejó 46 fallecidos y más de un centenar de heridos. Dos días después, un nuevo siniestro en la línea R4 de Rodalies, a la altura de Gelida (Barcelona), causó la muerte de una persona y dejó decenas de heridos.

Este 28 de octubre, un nuevo accidente entre un tren de Renfe y otro de Iryo en la provincia de Toledo, entre los municipios de Urda y Los Yébenes, ha vuelto a abrir el debate sobre la seguridad ferroviaria y en la gestión del sistema.

La sucesión de tragedias ha reavivado las críticas a Óscar Puente, ministro de Transportes, cuya responsabilidad política y gestión de la red están en el centro del debate.

Si Óscar Puente permanece al frente del Ministerio de Transportes, deberá dirigir la respuesta política al accidente, supervisar la actuación de Renfe y Adif y dar explicaciones sobre las circunstancias en las que circulaban los trenes afectados y las medidas de seguridad ferroviaria.

Su continuidad permitiría mantener el actual equipo del Gobierno mientras se gestionan las consecuencias del siniestro. También le situaría en el centro de las críticas y de las posibles peticiones de dimisión conforme avance la investigación y se conozcan nuevos detalles sobre lo ocurrido.