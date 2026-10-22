Centros educativos en La Coruña permitieron la ausencia a clase de menores con autorización para asistir a los disturbios de radicales

La manifestación que se produjo este miércoles en La Coruña terminó en graves disturbios donde radicales de ultraizquierda quemaron contenedores e hicieron barricadas con vallas ante los agentes de policía. Entre ellos se encontraban numerosos menores, que faltaron a clase para asistir a estos actos. Institutos públicos, colegios concertados y FP públicas permitieron, con autorización paterna, faltar a clase para asistir a la convocatoria de Vox en la Plaza de María Pita y a los disturbios contra la Policía en la tarde de ayer.

Los institutos Eusebio da Guarda, Rosalía Mera o el Instituto de Educación Secundaria Ramón Otero Pedrayo confirman a OKDIARIO que dieron autorización a los menores, a partir de 3º de la ESO, para acudir a la concentración en oposición al acto convocado por Vox en la Plaza de María Pita. En algunas aulas las ausencias superaron el 50% del alumnado.

Amparados por el derecho a huelga y siguiendo las instrucciones del Sindicato de Estudiantes (responsable de la convocatoria de huelga bajo el lema Contra las provocaciones de extrema derecha, fuera fascistas de nuestras calles) multitud de padres de alumnos de estas instituciones firmaron una autorización para que sus hijos no asistieran a clase durante el día de ayer y así poder asistir a las concentraciones alentadas por Galiza Nova (juventudes del Bloque Nacionalista Galego, BNG), los ultras del equipo deportivista, Riazor Blues y otras organizaciones de izquierda en la ciudad. Las convocatorias se llevaron a cabo mediante redes sociales y pegadas de carteles por la ciudad.

AUTORIZACIÓN. Circular enviada a las familias por la dirección del IES Ramón Otero Pedrayo (La Coruña) para comunicar la intención de los alumnos de secundaria de secundar la manifestación convocada por el Sindicato de Estudiantes el 21 de octubre de 2026.

Estos centros están autorizados a permitir la ausencia de las aulas en días de huelga a los alumnos que acrediten su solicitud mediante una autorización paterna. En muchos de estos casos los menores, en lugar de quedarse en su casa por temor a posibles incidentes, tal como ocurrió en la jornada de ayer en la ciudad gallega, acudieron libre y activamente a las concentraciones. Tal como se ve en multitud de perfiles de Instagram y otras redes sociales, los manifestantes son en su mayoría menores de edad.

Galiza Nova convocaba a sus seguidores, desde sus perfiles públicos, bajo el lema Fora españolistas das nosas rúas (en español Fuera españolistas de nuestras calles), con la imagen de Santiago Abascal boca abajo y con los ojos tachados con una banda roja, mientras que Riazor Blues alentaba a una concentración contra la Policía Nacional con el slogan Contra a represión policial e o fascismo (en español Contra la represión policial y el fascismo). Un representante de Galiza Nova se quejaba de la acción policial para mantener el orden, horas antes de los incidentes violentos protagonizados en la ciudad: «Vimos una actuación completamente desproporcionada, desmedida, de represión de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que ya sabemos, en Galiza Nova lo tenemos muy claro, a quién defienden», decía un joven representante de los cachorros del BNG antes los medios de comunicación.

Los comentarios en redes de simpatizantes de estos movimientos y partidos fueron cientos: Mientras @samuelmoga decía «fuera Vox y fuera Santiago Abascal aquí en A Coruña no va a entrar ni va a ser presidente nunca», @gatoskorunhos gritaba «fuera fascistas de nuestra ciudad», @LAUURAPIM «Galicia será la tumba del fascismo», @breo_lr alentaba a «que su odio no se quede sin respuesta», al mismo tiempo que @rosque_08 decía «en La Coruña no caben ni son bienvenidos. Siempre antifas». Y así hasta contar centenares de comentarios, incluso desde fuera de la ciudad, tal como hacía @voorheesjere al decir “¡¡¡echad fuera a esas ratas fuerza y solidaridad desde Vigo a La Coruña!!!».

Por el contrario, numerosos usuarios han criticado la decisión de estos centros educativos. La usuaria de Instagram @alejandravallemoreno al decir «Y por eso faltan a las aulas los estudiantes? Cuando lo que deberían hacer es estudiar y formarse más que nunca para que estos discursos, ni otros, les manipulen. Bravo, sí señor…» y a la vez en X @elbert_galarga decía «mi hijo, 3º de la ESO, en A Coruña trae del Instituto un papel para confirmar si irá a una huelga con un lema puramente político. Los institutos están para formar, no para servir de altavoz de ninguna ideología. A los menores, dejadlos fuera de la política».