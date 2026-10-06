Neinor se compromete a construir 15.000 viviendas en dos años para «contribuir a mejorar la situación» de España

Neinor Homes se ha comprometido a construir más de 15.000 casas en los próximos dos años con el objetivo de «contribuir a mejorar la situación» de España en materia de vivienda. Así lo ha anunciado su CEO, Jordi Argemí, recordando que, pese a la «complejidad» del entorno y su situación particular en plena integración de Aedas en la empresa, «no hemos bajado el ritmo ni un segundo».

«España necesita vivienda y nuestro objetivo es contribuir a mejorar la situación: somos la promotora que más vivienda ha producido en el país, con más de 30.000 viviendas en los últimos años, de las cuales 7.500 son asequibles», ha asegurado Argemí.

Por su lado, Mario Lapiedra, CIO y Consejero Delegado Adjunto de Neinor Homes, ha añadido que «en el negocio de coinversión», la compañía llegado a superar los 1.500 millones de euros bajo gestión, «acelerando la producción de vivienda en España», así como generando caja «para desapalancar de forma anticipada el balance de la compañía y, por consiguiente, aumentar la capacidad de crecimiento de Neinor».

«La mejor forma para optimizar los retornos de nuestros accionistas y contribuir a solucionar el problema de la escasez de vivienda en España», recalcaba Lapiedra, poniendo en el foco la crisis que asola al país.

En cualquier caso, la promotora ha defendido que el riesgo de construcción «está mitigado», apuntando a «contratos llave en mano ya firmados para más del 70% de las entregas objetivo de 2028». Asimismo, han destacado que el riesgo de tipos de interés «está cubierto frente a un euríbor superior al 3%», tanto en la deuda corporativa «como en los préstamos promotor».

Actualiza al alza su previsión de Ebitda

Este lunes la inmobiliaria ha hecho una actualización de sus previsiones, incluyendo una revisión al alza del resultado bruto de explotación (Ebitda), que se situará entre 260 y 280 millones de euros en 2027, 20 millones por encima de lo esperado previamente, y frente a los 240 a 260 millones de 2026.

Las previsiones sobre el beneficio neto se mantienen entre los 160 y 170 millones de euros, en la parte alta de las perspectivas anteriores, que apuntaban a un rango de 150 a 170 millones de euros.

Detrás de la mejora de estas previsiones están los datos de la cobertura de preventas de la compañía, que alcanza el 90%, el 80% y el 40% de las entregas de 2026, 2027 y 2028, respectivamente, con un libro récord superior a los 3.000 millones de euros.

Una ‘joint venture’ con Orion

Neinor anunciaba, además, una nueva joint venture participada al 90% por el fondo Orion y al 10% por Neinor Homes para el desarrollo de varias promociones inmobiliarias ubicadas en las principales ciudades de España destinadas al segmento residencial de gama media, con un total de 1.097 viviendas.

Aedas Homes, filial indirecta de Neinor, supervisará el diseño del proyecto, la concesión de las licencias y su construcción, además de poner a disposición de la joint venture las nueve parcelas en las que se construirán esas viviendas, según han informado ambas compañías a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En concreto, Aedas venderá ocho de esos activos este próximo mes de diciembre y la venta de la novena parcela tendrá lugar en 2027, todo ello a un precio de 110 millones de euros. La superficie residencial edificable en todas ellas suma más de 107.064 metros cuadrados, además de otras instalaciones.

Tanto Aedas como Neinor han tenido que justificar la operación ante la CNMV por tratarse de operaciones vinculadas. En este sentido, Orion es uno de los principales accionistas de Neinor —con el 28,8% de su capital y dos consejeros en su órgano de gobierno—, al tiempo que Aedas es filial indirecta de Neinor, que ha sido asesorada por Alantra en esta transacción.

En esta línea, Neinor ha alcanzado ya los 260 millones de euros firmados en su estrategia de coinversión en lo que va de año, con una prima del 17% sobre la valoración de los activos y con un margen de rentabilidad bruto del 42%.

Esto le permitirá reducir la deuda a un ritmo más rápido del esperado, de forma que prevé un pasivo de entre 800 y 850 millones de euros para 2027, frente a los 1.100 millones de 2026, hasta alcanzar en 2028 una reducción cercana al 50%, con un rango de entre 550 y 650 millones en ese ejercicio.