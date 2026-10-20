Vinted se ve obligada a actuar para contener el aluvión de anuncios de artículos robados en los saqueos en Francia

Un mes después de que empezara la oleada de protestas de estudiantes en Francia, este martes los medios locales han amanecido con una noticia que da la medida de hasta qué punto lo que en un principio era una reivindicación educativa ha terminado degenerando en una revuelta callejera.

Hace unas horas, el Gobierno galo daba la sorpresa al solicitar a las plataformas de venta de artículos en Internet -Amazon, Vinted y Ebay se cuentan entre las más populares en Francia- que retiraran miles de anuncios relativos a productos robados durante los saqueos, que aunque se han venido produciendo desde que empezaran las movilizaciones, el pasado fin de semana se extendieron con mayor virulencia.

En un mensaje en la red social X, la ministra delegada de cuestiones digitales, Anne Le Hénanff, señaló que multitud de productos sustraídos figuraban en anuncios en algunas plataformas, a las que conminó a retirarlos: «Esperamos que estas plataformas retiren sin demora los anuncios en cuestión», advirtió.

Horas después, por su parte, la multinacional Vinted confirmó que no se trataba de una exageración del Ejecutivo y que, en efecto, desde el fin de semana había experimentado un aumento de las alertas sobre artículos sospechosos en su web que, a su vez, relacionaba concretamente con los últimos episodios de saqueo en Francia.

En un comunicado, Vinted señala que sus equipos han tomado «medidas inmediatas» para identificar y eliminar esos anuncios y que han intensificado la supervisión de publicaciones sospechosas, antes de advertir de que las cuentas que hayan infringido sus normas podrían enfrentarse a una expulsión permanente.

«La venta de bienes robados, o la solicitud de los mismos, está estrictamente prohibida en Vinted; tenemos tolerancia cero ante estas prácticas», ha afirmado un portavoz de la empresa en declaraciones recogidas por Reuters. Hasta la fecha, ninguna otra de las grandes plataformas que operan en el país vecino ha confirmado o desmentido que se enfrente a un problema similar, aunque del mensaje publicado por la ministra Hénanff se desprende que el fraude no se circunscribe solo a Vinted.